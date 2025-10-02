Осознанный октябрь. Известные врачи обсудили проблему рака груди

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Октябрь во всем мире объявлен "осознанным месяцем" ранней диагностики рака молочной железы. В связи с этим ведущие российские специалисты в области онкологии и пластической хирургии приняли участие в круглом столе в медиагруппе "Россия сегодня", где обсудили современные подходы к профилактике и диагностике рака молочной железы, возможности хирургического лечения и реконструкции.

В России ежегодно регистрируется более 80 тысяч новых случаев этого заболевания, а риск заболеть среди россиянок составляет 6,45 процентов. Средний возраст заболевших раком молочной железы в России составляет 61 год. Такие данные привел заведующий отделением маммологии Центра реконструктивной и пластической хирургии клиники "Ланцетъ" Института пластической хирургии и косметологии Сергей Малыгин.

По его словам, заболеваемость раком молочной железы в мире постоянно растет: самая высокая заболеваемость фиксируется в Австралии, Новой Зеландии, Северной Америке и Северной Европе; Россия занимает место ближе к Восточной Европе, хотя число заболевших ежегодно растет везде.

Среди основных факторов риска специалист выделил наследственные и репродуктивные факторы. "Существуют определенные гены, входящие в состав ДНК человека, мутация которых приводит к дестабилизации определенных процессов. Мутации этих генов передаются по наследству и приводят к высокому риску заболеть раком молочной железы (BRCA1/2, TP53, PTEN)", — пояснил он, добавив, что с каждым годом наука выделяет все больше и больше генов, которые, так или иначе, участвуют в возникновении рака молочной железы.

Среди репродуктивных факторов он назвал ранее менархе (раньше 12 лет), поздняя менопауза (после 55 лет), первые роды после 30 лет, отказ от деторождения или бесплодие.

« "Чем больше в жизни женщины менструальных циклов, тем выше риски заболеть раком молочной железы. Основное значение здесь играют гормоны, которые выделяют яичники. Они действуют на органы-мишени (молочная железа является органом-мишенью, поскольку имеет рецепторы к этим гормонам), и чем больше вырабатывается этих гормонов, тем выше риск заболеть", — пояснил он.

По его словам, эти риски можно снизить, если родить первого ребенка раньше 30 лет, иметь двух или более детей и кормить грудью минимум один год, поскольку пролактин подавляет выработку этих гормонов.

Кроме того, как отметил Сергей Малыгин, на факторы риска возникновения РМЖ влияет и образ жизни женщины. "Употребление высококалорийной пищи и красного мяса, употребление алкоголя, ожирение в возрасте менопаузы — общие факторы, которые приводят к повышенному уровню эстрогенов, поскольку жировая ткань является естественным депо для этого гормона", — отметил он, добавив, что средиземноморская диета, отказ от алкоголя, контроль массы тела и регулярные физические упражнения помогут снизить риск заболеваемости.

Член-корреспондент РАН, президент Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов, главный внештатный специалист пластический хирург Министерства здравоохранения РФ и Департамента здравоохранения города Москвы Наталья Мантурова подчеркнула, что здоровое состояние молочной железы в руках не только онкологов, но и пластических хирургов, которые не могут находиться в стороне от этой проблемы.

В связи с этим она заявила о старте целого комплекса мероприятий, направленных на повышение осведомленности об этом заболевании. В их числе — акция "Осознанный октябрь 2025", включающая проведение 30 октября одноименного форума для пациенток, презентацию Всероссийского форума по молочной железе — 2026, а также символическую розовую подсветку знакового сооружения Москвы.