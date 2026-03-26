Канадский хоккеист СКА объяснил, почему полюбил Петербург и русских людей

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Канадский защитник петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Маркус Филлипс заявил, что больше всего в Санкт-Петербурге ему нравится дружелюбие людей.
Защитник в июле перешел в СКА из нижегородского "Торпедо" вслед за тренером Игорем Ларионовым, подписав контракт до конца сезона-2025/26.
"Мне нравится жизнь в Санкт-Петербурге возможностью ходить по разным хорошим ресторанам, гулять и видеть все местные достопримечательности. Сейчас, когда погода становится лучше, особенно приятно гулять по городу и наблюдать за тем, насколько он живой, сколько людей вокруг. Повседневная жизнь в Петербурге очень приятная. Да, я был в Эрмитаже, видел разные церкви и соборы. Это прекрасно – гулять и любоваться историческими зданиями на каждой улице. Петербуржцы дружелюбны – с ними легко общаться, даже если я не очень хорошо говорю по-русски. Чувствую себя как дома и ощущаю радушие людей. Это то, что мне больше всего нравится в Петербурге, и я рад, что могу искренне говорить об этом", - цитирует Филлипса сайт клуба.
"Очень люблю есть на ужин борщ, а на завтрак – сырники. Они вообще мое любимое лакомство. Не ем их слишком часто, но если бы я хотел насладиться хорошим завтраком, то точно выбрал бы сырники", - добавил хоккеист.
Филлипсу 27 лет. Он был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2017 года "Лос-Анджелес Кингз" под 118-м номером, выступал за клубы Американской хоккейной лиги (АХЛ). С 2022 года канадец играл в Европе за финский "Эссят" и венгерский "Фехервар". Летом 2024 года подписал контракт с "Торпедо".