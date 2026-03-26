Канадский хоккеист СКА объяснил, почему полюбил Петербург и русских людей - РИА Новости Спорт, 26.03.2026
14:39 26.03.2026 (обновлено: 14:50 26.03.2026)
Канадский хоккеист СКА объяснил, почему полюбил Петербург и русских людей
Канадский хоккеист СКА объяснил, почему полюбил Петербург и русских людей - РИА Новости Спорт, 26.03.2026
Канадский хоккеист СКА объяснил, почему полюбил Петербург и русских людей
Канадский защитник петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Маркус Филлипс заявил, что больше всего в Санкт-Петербурге ему нравится... РИА Новости Спорт, 26.03.2026
спорт, санкт-петербург, европа, игорь ларионов, ска (санкт-петербург), торпедо, лос-анджелес кингз, континентальная хоккейная лига (кхл), национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Санкт-Петербург, Европа, Игорь Ларионов, СКА (Санкт-Петербург), Торпедо, Лос-Анджелес Кингз, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Канадский хоккеист СКА объяснил, почему полюбил Петербург и русских людей

Филлипс рассказал, что в Петербурге ему нравится дружелюбие людей

© РИА Новости / Артем Пряхин | Маркус Филлипс (СКА) и Сергей Кузнецов (Динамо Мн) в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Санкт-Петербурге
Маркус Филлипс (СКА) и Сергей Кузнецов (Динамо Мн) в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Канадский защитник петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Маркус Филлипс заявил, что больше всего в Санкт-Петербурге ему нравится дружелюбие людей.
Защитник в июле перешел в СКА из нижегородского "Торпедо" вслед за тренером Игорем Ларионовым, подписав контракт до конца сезона-2025/26.
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
ФХР ищет шанс сыграть с американцами или канадцами, заявил Третьяк
25 марта, 11:16
"Мне нравится жизнь в Санкт-Петербурге возможностью ходить по разным хорошим ресторанам, гулять и видеть все местные достопримечательности. Сейчас, когда погода становится лучше, особенно приятно гулять по городу и наблюдать за тем, насколько он живой, сколько людей вокруг. Повседневная жизнь в Петербурге очень приятная. Да, я был в Эрмитаже, видел разные церкви и соборы. Это прекрасно – гулять и любоваться историческими зданиями на каждой улице. Петербуржцы дружелюбны – с ними легко общаться, даже если я не очень хорошо говорю по-русски. Чувствую себя как дома и ощущаю радушие людей. Это то, что мне больше всего нравится в Петербурге, и я рад, что могу искренне говорить об этом", - цитирует Филлипса сайт клуба.
"Очень люблю есть на ужин борщ, а на завтрак – сырники. Они вообще мое любимое лакомство. Не ем их слишком часто, но если бы я хотел насладиться хорошим завтраком, то точно выбрал бы сырники", - добавил хоккеист.
Филлипсу 27 лет. Он был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2017 года "Лос-Анджелес Кингз" под 118-м номером, выступал за клубы Американской хоккейной лиги (АХЛ). С 2022 года канадец играл в Европе за финский "Эссят" и венгерский "Фехервар". Летом 2024 года подписал контракт с "Торпедо".
Александр Радулов - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
Тренер "Локомотива" назвал Радулова лучшим игроком в матче со "Спартаком"
24 марта, 23:18
 
