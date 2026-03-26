РСТ попросил вернуть прежний порядок для поездок детей в Белоруссию

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Российский союз туриндустрии (РСТ) просит рассмотреть возможность вернуть прежний порядок поездок для детей в Абхазию и Белоруссию, говорится в сообщении РСТ.

Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и С 20 января 2026 года дети до 14 лет могут пересекать границу только при наличии собственного заграничного паспорта. Ранее выехать в Абхазию Киргизию и вернуться из этих стран можно было при наличии свидетельства о рождении.

"РСТ считает целесообразным рассмотреть возможность сохранения прежнего порядка въезда для детей в отношении дружественных направлений — Абхазии и Беларуси", - сказали в объединении.

"В этой связи РСТ направил обращение министру экономического развития Максиму Решетникову и первому заместителю руководителя администрации президента Сергею Кириенко с инициативой проработать вопрос о возможной корректировке действующих правил для этих двух стран", - добавили там.

В союзе подчеркнули, что часть путешественников с детьми может не успеть оформить документы к уже запланированным поездкам. "С учётом текущей загрузки подразделений по оформлению загранпаспортов сроки увеличиваются, и оформить паспорт "под поездку" становится сложнее, - отметили в РСТ.