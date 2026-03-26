РСТ попросил вернуть прежний порядок для поездок детей в Белоруссию - РИА Новости, 26.03.2026
15:51 26.03.2026
РСТ попросил вернуть прежний порядок для поездок детей в Белоруссию
Российский союз туриндустрии (РСТ) просит рассмотреть возможность вернуть прежний порядок поездок для детей в Абхазию и Белоруссию, говорится в сообщении РСТ. РИА Новости, 26.03.2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155706/63/1557066369_189:0:2856:2000_1920x0_80_0_0_d00a8ba8d00a4d4c62b0f4b22368ed85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
РСТ попросил вернуть прежний порядок для поездок детей в Абхазию и Белоруссию

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Российский союз туриндустрии (РСТ) просит рассмотреть возможность вернуть прежний порядок поездок для детей в Абхазию и Белоруссию, говорится в сообщении РСТ.
С 20 января 2026 года дети до 14 лет могут пересекать границу только при наличии собственного заграничного паспорта. Ранее выехать в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию и вернуться из этих стран можно было при наличии свидетельства о рождении.
"РСТ считает целесообразным рассмотреть возможность сохранения прежнего порядка въезда для детей в отношении дружественных направлений — Абхазии и Беларуси", - сказали в объединении.
"В этой связи РСТ направил обращение министру экономического развития Максиму Решетникову и первому заместителю руководителя администрации президента Сергею Кириенко с инициативой проработать вопрос о возможной корректировке действующих правил для этих двух стран", - добавили там.
В союзе подчеркнули, что часть путешественников с детьми может не успеть оформить документы к уже запланированным поездкам. "С учётом текущей загрузки подразделений по оформлению загранпаспортов сроки увеличиваются, и оформить паспорт "под поездку" становится сложнее, - отметили в РСТ.
Там обратили внимание на то, что для рынка это означает рост количества переносов и корректировок туров, а также дополнительную операционную нагрузку на туроператоров и турагентов.
