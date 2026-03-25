В джунглях обнаружили животных, считавшихся вымершими тысячи лет назад

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Истории о "воскрешении" исчезнувших животных давно перестали быть мифом. Иногда речь заходит о видах, которые считались исчезнувшими тысячи лет назад. Одним из самых обсуждаемых подобных открытий последних лет стала находка в джунглях Индонезии.

Какой давно забытый вид напомнил о себе?

Неожиданная находка в лесах

Экспедиция работала в регионе Западное Папуа — это территория в индонезийской части Новой Гвинеи. Район известен своей труднодоступностью: горные массивы, густые леса и крайне слабая инфраструктура делают многие его участки практически неизученными.

Именно здесь исследователи наткнулись на небольшое сумчатое животное, которое ранее считалось исчезнувшим более шести тысяч лет назад. Речь идет о карликовом длиннопалом опоссуме.

На первый взгляд зверек ничем не выделяется: весит примерно 200 граммов и по размерам напоминает игрушечную машинку. Однако у него есть одна особенность — чрезвычайно длинные пальцы, благодаря которым он способен добывать личинок насекомых прямо из древесины.

Эта анатомическая деталь и стала причиной его научного названия.

Карликовый длиннопалый опоссум долгое время был известен исключительно по ископаемым остаткам. Палеонтологи находили его кости в центральной части австралийского штата Квинсленд. Возраст этих находок — около 300 тысяч лет. По мнению ученых, животное исчезло в Австралии во время одной из ледниковых эпох.

Позднее следы этого вида обнаружили в Новой Гвинее, но и там они обрывались примерно шесть тысяч лет назад. Поэтому биологи пришли к выводу, что вид окончательно вымер.

Нынешняя находка опровергла это предположение.

Кульминация научной деятельности

Подобные случаи в науке называют "эффектом Лазаря". Термин отсылает к библейской истории о человеке, которого, согласно Евангелию, Иисус воскресил из мертвых.

В биологии это означает, что вид может исчезнуть из научных наблюдений на тысячи лет, а затем неожиданно вновь появиться. Чаще всего такие открытия касаются морских организмов — моллюсков или рыб. С млекопитающими ситуация гораздо сложнее.

Известный австралийский биолог Тим Флэннери долгое время считал вероятность подобной находки практически нулевой. По его словам, обнаружение исчезнувших сумчатых стало настоящей кульминацией его научной деятельности.

Второй воскресший вид

Во время экспедиции ученые обнаружили не только длиннопалого опоссума. В тех же лесах был найден еще один вид, который ранее считался исчезнувшим. Речь идет о кольцехвостом планере. Этот зверек отличается компактными ушами и сильным хвостом, которым он может цепляться за ветви, словно рукой. В научной классификации он получил название Tous ayamaruensis.

Его впервые описал австралийский зоолог Кен Аплин — но только по фрагментам ископаемых костей, найденных в конце XX века в Западном Папуа. Тогда исследователи предполагали, что этот вид исчез примерно одновременно с длиннопалым опоссумом.

Экспедиция Флэннери доказала обратное. Более того, выяснилось, что это не просто редкий вид — он относится к совершенно новой ветви сумчатых. Ученым пришлось выделить его в отдельный род.

Поющие собаки Новой Гвинеи

Еще один пример "возвращения" связан с так называемыми новогвинейскими поющими собаками. Эти хищники внешне напоминают небольших динго, но известны необычными голосами — их вой напоминает смесь волчьего крика и пения китов.

В зоопарках мира живет около 300 таких собак, но многие из них страдают от последствий близкородственного скрещивания. Однако международная команда исследователей обнаружила в горах западной части Новой Гвинеи их дикую популяцию.

Но иногда ученые идут еще дальше — пытаются буквально вернуть исчезнувшие виды. Такой проект реализует американская биотехнологическая компания Colossal Biosciences.

По данным агентства Bloomberg, исследователи объявили о рождении трех щенков так называемого ужасного волка — вида, исчезнувшего более 12 тысяч лет назад.