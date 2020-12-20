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https://ria.ru/20201220/vymershie-1589939107.html
Найдены виды, пропавшие сто лет назад. До пандемии их считали вымершими
Найдены виды, пропавшие сто лет назад. До пандемии их считали вымершими
В этом году ученые отыскали животных, которые считались вымершими почти сто лет. Среди вновь обретенных — амфибии, рептилии и даже млекопитающие. Некоторых... РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T08:00
2020-12-20T08:00
наука
геном
днк
биология
мадагаскар
папуа-новая гвинея
сомали
мюнхен
животные
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости, Альфия Еникеева. В этом году ученые отыскали животных, которые считались вымершими почти сто лет. Среди вновь обретенных — амфибии, рептилии и даже млекопитающие. Некоторых заметили не в глухих и труднодоступных местах, а рядом с человеческим жильем. Кого исследователи вновь открыли в 2020-м — в материале РИА Новости. Сюрприз в отелеВ последний раз живую особь мадагаскарского хамелеона Furcifer voeltzkowi ученые видели в 1913 году. Тогда немецкий герпетолог Оскар Беттгер сделал несколько снимков редкой ящерицы и дополнил описание, сделанное им же в 1893-м. После этого любые попытки зоологов отыскать пресмыкающееся заканчивались неудачей. К концу века его признали вымершим. Однако некоторые специалисты склонялись к мнению, что такого вида вовсе не существует и за него ошибочно приняли другого хамелеона — Furcifer labordi. Чтобы разобраться в вопросе, исследователи из Зоологической государственной коллекции Мюнхена (Германия) организовали научную экспедицию на Мадагаскар. Неделю они безрезультатно обследовали самые отдаленные и глухие места в провинции Махадзанга на северо-западе острова — там больше ста лет назад Беттгер впервые заметил хамелеона. В итоге неуловимых ящериц нашли не в труднодоступных лесах, а в большом саду при отеле, где остановились участники экспедиции. Ученые понаблюдали за тремя самцами и пятнадцатью самками Furcifer voeltzkowi, которых вообще увидели впервые. Они меньше мужских особей и чаще меняют окраску. Генетический анализ образцов, взятых у трех ящериц, показал: хотя они и родственники с Furcifer labordi, речь все-таки идет о разных видах. Авторы работы считают, что ареал вновь обретенных хамелеонов предположительно — более ста километров вдоль побережья провинции Махадзанга. Правда, численность популяции пока оценить трудно. Дело в том, что эти ящерицы живут очень мало — меньше года. По версии ученых, детеныши вылупляются в октябре-ноябре, быстро растут, размножаются, а к началу мая уже погибают, оставив после себя кладки яиц. Этим, кстати, объясняется, почему редкая рептилия не попадалась на глаза специалистам больше ста лет. В октябре на Мадагаскаре начинаются дожди, которые размывают дороги к местам ее обитания. Когда же на острове наступает сухой сезон и добраться до Махадзанги легко, все взрослые особи, как правило, уже мертвы. Живые, многочисленные и независимыеВ этом году вновь открыли и сомалийского прыгунчика (Elephantulus revoilii) — мелкое насекомоядное млекопитающее, которое, как оказалось, до сих пор обитает на северо-востоке Африки. Животное считалось вымершим почти полвека и даже входило в список 25 наиболее разыскиваемых видов, составленный природоохранной организацией Global Wildlife Conservation. В него, кстати, включен и хамелеон Furcifer voeltzkowi, которого нашли на Мадагаскаре.Все, что было известно о Elephantulus revoilii, — результат изучения 39 экземпляров, добытых в Сомали с конца XIX века. Последний попал в руки зоологов в 1973 году. После ни живых, ни мертвых прыгунчиков этого вида исследователи не встречали. В поисках загадочного животного в 2019 году в Африку отправилась группа во главе с американским зоологом Стивеном Херитейджем. Въезжать в Сомали, где сейчас гражданская война, не решились и попытали счастья на территории ее соседа Джибути. Природные условия в этой стране похожи на сомалийские. Исследователи расставили больше тысячи ловушек в разных местах и стали ждать. Терпение окупилось сполна — на приманку попались пять самцов и три самки Elephantulus revoilii. Удалось сфотографировать еще несколько особей и снять их на видео.Судя по собранным данным, сомалийские прыгунчики не только не вымерли, но и очень многочисленны. Авторы работы даже предлагают отнести их к видам, вызывающим наименьшие опасения. Кроме того, генетический анализ показал: они не принадлежат к роду Elephantulus. По мнению исследователей, их надо выделить в отдельный род — по всей вероятности, они отделились от других представителей семейства больше 20 миллионов лет назад.Лягушки, затерянные в пустынеПовезло в этом году и чилийским зоологам. Весной группа ученых из Католического университета города Темуко отправилась в пустыню Атакама в надежде найти миниатюрную водяную лягушку Холла (Telmatobius halli). Ее никто не встречал с 1935 года — тогда американский исследователь Фрэнк Грегори Холл поймал шесть самок, сделал фотографии и описал вид.Позже исследователям несколько раз казалось, что они отыскали ту самую загадочную амфибию, однако дополнительные исследования признавали найденных животных представителями пусть и родственных, но других видов. Теперь же герпетологи заметили сразу несколько взрослых особей и головастиков Telmatobius halli в горячих источниках в пустыне Атакама, на высоте свыше трех тысяч метров над уровнем моря. Сравнение найденных лягушек со снимками Холла подтвердило: речь идет об одном и том же виде. По словам ученых, эти животные исключительно водные. Если источники исчезнут, они сразу же вымрут. Именно поэтому исследователи предлагают присвоить виду статус находящегося под угрозой и защитить среду его обитания. Поющие в горахДо 2020 года вымершими в дикой природе считали и новогвинейских поющих собак. Внешне они похожи на австралийских динго, только меньшего размера. У них необычные голоса — напоминают смесь волчьего воя и пения китов. Сегодня этих хищников можно увидеть только в зоопарках. Всего в неволе содержат около трехсот особей, большинство страдают от последствий близкородственного скрещивания. Международная группа исследователей сумела отыскать предковую популяцию поющих собак в горах на западе Новой Гвинеи. Об их существовании ученые узнали еще в 2016-м, но посчитали, что имеют дело с другим подвидом. Только сейчас удалось собрать образцы крови трех взрослых особей и выделить из них ядерную ДНК. Полученные данные сравнили с геномами 16 поющих собак, живущих в неволе, 25 динго, 1346 домашних собак разных пород и ДНК девяти представителей других видов из семейства псовых. Выяснилось, что замеченные исследователями в Новой Гвинее хищники относятся к той же эволюционной ветви, что и поющие собаки, — их геномы совпали на 72 процента. Авторы работы предполагают, что современные поющие собаки — потомки небольшого числа особей, принадлежавших к той же популяции, что и предки хищников, обнаруженных в горах на западе Новой Гвинеи. Правда, из-за близкородственного скрещивания они утратили значительную часть генетического разнообразия. А значит, найденных животных можно использовать, чтобы обогатить популяцию тех, кто в неволе.
https://ria.ru/20200502/1570747985.html
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геном, днк, биология, мадагаскар, папуа-новая гвинея, сомали, мюнхен, животные

Найдены виды, пропавшие сто лет назад. До пандемии их считали вымершими

08:00 20.12.2020
 
CC BY 2.0 / Asim Bharwani / Новогвинейская поющая собака в зоопарке Сан-Диего
Новогвинейская поющая собака в зоопарке Сан-Диего - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
CC BY 2.0 / Asim Bharwani /
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости, Альфия Еникеева. В этом году ученые отыскали животных, которые считались вымершими почти сто лет. Среди вновь обретенных — амфибии, рептилии и даже млекопитающие. Некоторых заметили не в глухих и труднодоступных местах, а рядом с человеческим жильем. Кого исследователи вновь открыли в 2020-м — в материале РИА Новости.

Сюрприз в отеле

В последний раз живую особь мадагаскарского хамелеона Furcifer voeltzkowi ученые видели в 1913 году. Тогда немецкий герпетолог Оскар Беттгер сделал несколько снимков редкой ящерицы и дополнил описание, сделанное им же в 1893-м. После этого любые попытки зоологов отыскать пресмыкающееся заканчивались неудачей. К концу века его признали вымершим. Однако некоторые специалисты склонялись к мнению, что такого вида вовсе не существует и за него ошибочно приняли другого хамелеона — Furcifer labordi.
Чтобы разобраться в вопросе, исследователи из Зоологической государственной коллекции Мюнхена (Германия) организовали научную экспедицию на Мадагаскар. Неделю они безрезультатно обследовали самые отдаленные и глухие места в провинции Махадзанга на северо-западе острова — там больше ста лет назад Беттгер впервые заметил хамелеона. В итоге неуловимых ящериц нашли не в труднодоступных лесах, а в большом саду при отеле, где остановились участники экспедиции.
Ученые понаблюдали за тремя самцами и пятнадцатью самками Furcifer voeltzkowi, которых вообще увидели впервые. Они меньше мужских особей и чаще меняют окраску. Генетический анализ образцов, взятых у трех ящериц, показал: хотя они и родственники с Furcifer labordi, речь все-таки идет о разных видах.
Авторы работы считают, что ареал вновь обретенных хамелеонов предположительно — более ста километров вдоль побережья провинции Махадзанга. Правда, численность популяции пока оценить трудно. Дело в том, что эти ящерицы живут очень мало — меньше года. По версии ученых, детеныши вылупляются в октябре-ноябре, быстро растут, размножаются, а к началу мая уже погибают, оставив после себя кладки яиц.
Этим, кстати, объясняется, почему редкая рептилия не попадалась на глаза специалистам больше ста лет. В октябре на Мадагаскаре начинаются дожди, которые размывают дороги к местам ее обитания. Когда же на острове наступает сухой сезон и добраться до Махадзанги легко, все взрослые особи, как правило, уже мертвы.
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Живые, многочисленные и независимые

В этом году вновь открыли и сомалийского прыгунчика (Elephantulus revoilii) — мелкое насекомоядное млекопитающее, которое, как оказалось, до сих пор обитает на северо-востоке Африки. Животное считалось вымершим почти полвека и даже входило в список 25 наиболее разыскиваемых видов, составленный природоохранной организацией Global Wildlife Conservation. В него, кстати, включен и хамелеон Furcifer voeltzkowi, которого нашли на Мадагаскаре.
Все, что было известно о Elephantulus revoilii, — результат изучения 39 экземпляров, добытых в Сомали с конца XIX века. Последний попал в руки зоологов в 1973 году. После ни живых, ни мертвых прыгунчиков этого вида исследователи не встречали.
В поисках загадочного животного в 2019 году в Африку отправилась группа во главе с американским зоологом Стивеном Херитейджем. Въезжать в Сомали, где сейчас гражданская война, не решились и попытали счастья на территории ее соседа Джибути. Природные условия в этой стране похожи на сомалийские.
CC BY 4.0 / Steven Heritage / Сомалийский прыгунчик считался вымершим более 50 лет, пока его многочисленную популяцию не обнаружили в Джибути (Африка)
Сомалийский прыгунчик (Galegeeska revoilii) - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
CC BY 4.0 / Steven Heritage /
Сомалийский прыгунчик считался вымершим более 50 лет, пока его многочисленную популяцию не обнаружили в Джибути (Африка)
Исследователи расставили больше тысячи ловушек в разных местах и стали ждать. Терпение окупилось сполна — на приманку попались пять самцов и три самки Elephantulus revoilii. Удалось сфотографировать еще несколько особей и снять их на видео.
Судя по собранным данным, сомалийские прыгунчики не только не вымерли, но и очень многочисленны. Авторы работы даже предлагают отнести их к видам, вызывающим наименьшие опасения. Кроме того, генетический анализ показал: они не принадлежат к роду Elephantulus. По мнению исследователей, их надо выделить в отдельный род — по всей вероятности, они отделились от других представителей семейства больше 20 миллионов лет назад.
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Лягушки, затерянные в пустыне

Повезло в этом году и чилийским зоологам. Весной группа ученых из Католического университета города Темуко отправилась в пустыню Атакама в надежде найти миниатюрную водяную лягушку Холла (Telmatobius halli). Ее никто не встречал с 1935 года — тогда американский исследователь Фрэнк Грегори Холл поймал шесть самок, сделал фотографии и описал вид.
Позже исследователям несколько раз казалось, что они отыскали ту самую загадочную амфибию, однако дополнительные исследования признавали найденных животных представителями пусть и родственных, но других видов.
Теперь же герпетологи заметили сразу несколько взрослых особей и головастиков Telmatobius halli в горячих источниках в пустыне Атакама, на высоте свыше трех тысяч метров над уровнем моря. Сравнение найденных лягушек со снимками Холла подтвердило: речь идет об одном и том же виде.
© CC BY-NC 4.0/taller_alasВ этом году чилийские ученые нашли несколько особей Telmatobius halli. До этого в последний раз их видели в 1935 году
Андский свистун Telmatobius halli - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© CC BY-NC 4.0/taller_alas
В этом году чилийские ученые нашли несколько особей Telmatobius halli. До этого в последний раз их видели в 1935 году
По словам ученых, эти животные исключительно водные. Если источники исчезнут, они сразу же вымрут. Именно поэтому исследователи предлагают присвоить виду статус находящегося под угрозой и защитить среду его обитания.

Поющие в горах

До 2020 года вымершими в дикой природе считали и новогвинейских поющих собак. Внешне они похожи на австралийских динго, только меньшего размера. У них необычные голоса — напоминают смесь волчьего воя и пения китов. Сегодня этих хищников можно увидеть только в зоопарках. Всего в неволе содержат около трехсот особей, большинство страдают от последствий близкородственного скрещивания.
Международная группа исследователей сумела отыскать предковую популяцию поющих собак в горах на западе Новой Гвинеи. Об их существовании ученые узнали еще в 2016-м, но посчитали, что имеют дело с другим подвидом. Только сейчас удалось собрать образцы крови трех взрослых особей и выделить из них ядерную ДНК.
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Полученные данные сравнили с геномами 16 поющих собак, живущих в неволе, 25 динго, 1346 домашних собак разных пород и ДНК девяти представителей других видов из семейства псовых. Выяснилось, что замеченные исследователями в Новой Гвинее хищники относятся к той же эволюционной ветви, что и поющие собаки, — их геномы совпали на 72 процента.
Авторы работы предполагают, что современные поющие собаки — потомки небольшого числа особей, принадлежавших к той же популяции, что и предки хищников, обнаруженных в горах на западе Новой Гвинеи. Правда, из-за близкородственного скрещивания они утратили значительную часть генетического разнообразия. А значит, найденных животных можно использовать, чтобы обогатить популяцию тех, кто в неволе.
 
НаукагеномДНКбиологияМадагаскарПапуа-Новая ГвинеяСомалиМюнхенЖивотные
 
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