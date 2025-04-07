https://ria.ru/20250407/volk-2009892315.html

В США воскресили вымерший вид волков, известный по сериалу "Игра престолов"

В США воскресили вымерший вид волков, известный по сериалу "Игра престолов" - РИА Новости, 07.04.2025

В США воскресили вымерший вид волков, известный по сериалу "Игра престолов"

Американская биотехнологическая компания Colossal Biosciences "воскресила" вымерший более 12 тысяч лет назад вид так называемых ужасных волков (dire wolves),... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T19:19:00+03:00

2025-04-07T19:19:00+03:00

2025-04-07T19:32:00+03:00

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Американская биотехнологическая компания Colossal Biosciences "воскресила" вымерший более 12 тысяч лет назад вид так называемых ужасных волков (dire wolves), передает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании. "Биотехнологическая фирма из Далласа Colossal Biosciences <...> объявила о новом прорыве в своей революционной миссии по воскрешению вымерших животных. Компания <...> создала трех ужасных волков — вид, популяризированный фэнтезийным сериалом "Игра престолов", но не встречавшийся на Земле более 12 тысяч лет", — говорится в сообщении.Отмечается, что родившихся братьев назвали Ромул и Рем в честь вскормленных волчицей легендарных основателей Рима, а самку — Кхалиси в честь персонажа сериала. Масса щенков в настоящее время на 20-25% больше, чем масса в том же возрасте представителей ближайшего сохранившегося вида, родственного — серого волка. Когда они вырастут, то будут весить около 63,5 килограмма. По информации агентства, щенки "лютоволка" живут на огороженной территории в секретном месте в США и питаются смесью говядины, оленины и конины, а также специальным кормом. Как поясняется в статье, "воскресить" ужасных волков было непросто: компания Colossal связалась с разными музеями в США, чтобы найти содержащие ДНК вымерших животных образцы, в итоге нашли череп возрастом 72 тысячи лет в Айдахо и зуб возрастом 13 тысяч лет в Огайо. "Получить совокупность генов было по-настоящему сложно, они (ужасные волки. — Прим. ред.) не жили в холодном климате, поэтому ДНК сохранилась не так хорошо", — сказала главный научный сотрудник компании доктор Бет Шапиро. Она также рассказала, что команда ученых взяла клетки серого волка и осуществила 20 редактирований генома с акцентом на черты ужасного волка — большой размер, тяжелые мышцы и белая шерсть, после чего эти клетки поместили в яйцеклетки домашних собак, а суррогатами служили помеси крупных гончих.По информации из открытых источников, в сериале "Игра престолов" лютоволков за отсутствием ужасных волков играли собаки породы северная инуитская и обычные волки.

https://ria.ru/20250128/vodorosli-1995932486.html

https://ria.ru/20250404/uchenye-2009244453.html

https://ria.ru/20250114/pauk-1993704313.html

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Ученые "воскресили" вымерший более 12 тысяч лет назад вид волков Colossal Biosciences "воскресила" вымерший более 12 тысяч лет назад вид так называемых ужасных волков (dire wolves), который получил известность под именем "лютоволки" (direwolves) благодаря "Игре престолов". Как передает Блумберг, родившихся братьев назвали Ромул и Рем в честь вскормленных волчицей легендарных основателей Рима, а самку - Кхалиси в честь персонажа сериала. "Воскресить" ужасных волков было непросто: компания Colossal связалась с разными музеями в США, чтобы найти содержащие ДНК вымерших животных образцы, в итоге были обнаружены череп возрастом 72 тысячи лет в Айдахо и зуб возрастом 13 тысяч лет в Огайо. Главный научный сотрудник компании доктор Бет Шапиро рассказала, что команда ученых взяла клетки серого волка и осуществила 20 редактирований генома с акцентом на черты ужасного волка - большой размер, тяжелые мышцы и белая шерсть, после чего эти клетки были помещены в яйцеклетки домашних собак, а суррогатами служили помеси крупных гончих. 2025-04-07T19:19 true PT0M17S

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