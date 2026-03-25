10:06 25.03.2026 (обновлено: 11:14 25.03.2026)
В "Динамо" рассказали, когда Зайнутдинов может вернуться на поле
© Фото : Пресс-служба "Бешикташа"Бахтиёр Зайнутдинов
Бахтиёр Зайнутдинов. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Полузащитник московского "Динамо" и сборной Казахстана по футболу Бахтиёр Зайнутдинов может вернуться на поле до конца сезона-2025/26, сообщил РИА Новости директор медицинского департамента "бело-голубых" Михаил Бутовский.
Зайнутдинов получил травму в октябре 2025 года, после чего пропустил 15 матчей во всех турнирах и не работал с командой на зимних сборах.
"Ситуация достаточно непростая. У нас есть определенный план, и мы по нему работаем. Каких-то определенных сроков пока, к сожалению, мы назвать не можем. Есть вероятность, что Бахтиёр сыграет в этом сезоне, и мы ее не отрицаем, потому что ситуация довольно быстро меняется как в одну, так и в другую сторону", - сказал Бутовский.
"Это старая история, которая тянется давным-давно. Можно сказать, это хроническое", - добавил собеседник агентства, отвечая на вопрос о характере повреждения Зайнутдинова.
Также представитель "Динамо" высказался о кондициях мексиканского полузащитника Луиса Чавеса, который 22 марта впервые в сезоне вошел в заявку "бело-голубых". До этого из-за травмы он оставался вне заявки на протяжении 31 матча.
"Он максимально близок к возвращению в стартовый состав после паузы на матчи сборных. По его функциональному состоянию лучше говорить с тренером по физподготовке, но с точки зрения здоровья он в полном порядке. Как говорил Станислав Саламович (Черчесов), здоровый и готовый - это два разных футболиста", - резюмировал Бутовский.
