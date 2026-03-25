В "Динамо" рассказали, когда Зайнутдинов может вернуться на поле

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Полузащитник московского "Динамо" и сборной Казахстана по футболу Бахтиёр Зайнутдинов может вернуться на поле до конца сезона-2025/26, сообщил РИА Новости директор медицинского департамента "бело-голубых" Михаил Бутовский.

Зайнутдинов получил травму в октябре 2025 года, после чего пропустил 15 матчей во всех турнирах и не работал с командой на зимних сборах.

"Ситуация достаточно непростая. У нас есть определенный план, и мы по нему работаем. Каких-то определенных сроков пока, к сожалению, мы назвать не можем. Есть вероятность, что Бахтиёр сыграет в этом сезоне, и мы ее не отрицаем, потому что ситуация довольно быстро меняется как в одну, так и в другую сторону", - сказал Бутовский

"Это старая история, которая тянется давным-давно. Можно сказать, это хроническое", - добавил собеседник агентства, отвечая на вопрос о характере повреждения Зайнутдинова.

Также представитель " Динамо " высказался о кондициях мексиканского полузащитника Луиса Чавеса , который 22 марта впервые в сезоне вошел в заявку "бело-голубых". До этого из-за травмы он оставался вне заявки на протяжении 31 матча.