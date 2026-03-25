Рейтинг@Mail.ru
УЕФА оштрафовал "Бенфику" за расистское поведение болельщиков - РИА Новости Спорт, 25.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
21:24 25.03.2026
https://ria.ru/20260325/uefa-2082935585.html
УЕФА оштрафовал "Бенфику" за расистское поведение болельщиков
УЕФА оштрафовал "Бенфику" за расистское поведение болельщиков - РИА Новости Спорт, 25.03.2026
УЕФА оштрафовал "Бенфику" за расистское поведение болельщиков
Контрольно-этический и дисциплинарный орган Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал лиссабонскую "Бенфику" на 40 тысяч евро за расистское... РИА Новости Спорт, 25.03.2026
2026-03-25T21:24:00+03:00
2026-03-25T21:24:00+03:00
футбол
спорт
союз европейских футбольных ассоциаций (уефа)
винисиус жуниор
бенфика
реал мадрид
лига чемпионов уефа
винисиус (1986)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075362599_0:82:1080:690_1920x0_80_0_0_3ed41866133ae6d03491a1568e8965dd.jpg
https://ria.ru/20260325/otbor-2082924596.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075362599_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_767178754403f076903a820c37070f23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, союз европейских футбольных ассоциаций (уефа), винисиус жуниор, бенфика, реал мадрид, лига чемпионов уефа, винисиус (1986)
Футбол, Спорт, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Винисиус Жуниор, Бенфика, Реал Мадрид, Лига чемпионов УЕФА, Винисиус (1986)
УЕФА оштрафовал "Бенфику" за расистское поведение болельщиков

УЕФА оштрафовал "Бенфику" на 40 тысяч евро за расизм в адрес Винисиуса

© Фотография из соцсетейВинисиус Жуниор
Винисиус Жуниор - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
© Фотография из соцсетей
Винисиус Жуниор. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Контрольно-этический и дисциплинарный орган Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал лиссабонскую "Бенфику" на 40 тысяч евро за расистское поведение болельщиков в матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов против мадридского "Реала", сообщается на сайте организации.
"Реал" 17 февраля благодаря голу Винисиуса Жуниора на выезде обыграл "Бенфику" (1:0) в первом матче раунда за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Бразилец отпраздновал гол танцем с угловым флагом между ног перед болельщиками "Бенфики". Следом встреча была прервана почти на 10 минут из-за того, что Винисиус вступил в перепалку с полузащитником "Бенфики" Джанлукой Престианни и пожаловался арбитру на расистские оскорбления с его стороны. УЕФА отстранил аргентинца от ответной игры, в которой "Реал" также одержал победу (2:1).
В среду УЕФА сообщил, что "Бенфика" заплатит штраф в размере 40 тысяч евро за расистское и/или дискриминационное поведение ее болельщиков. Кроме того, клуб наказан условным частичным закрытием стадиона на 500 мест во время следующего домашнего матча в турнирах под эгидой УЕФА с испытательным сроком в один год.
Также "Бенфика" заплатит 25 тысяч евро за бросание болельщиками посторонних предметов и 8 тысяч евро за использование ими лазерных указок. Помощник главного тренера "Бенфики" Педру Луиш Феррейра Машаду отстранен на один матч клубных соревнований под эгидой УЕФА, в котором он должен принять участие.
Валерий Карпин - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
Вчера, 20:03
 
ФутболСпортСоюз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)Винисиус ЖуниорБенфикаРеал МадридЛига чемпионов 2025-2026Винисиус (1986)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Салават Юлаев
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Торпедо НН
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Трактор
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    СКА
    4
    2
  • Баскетбол
    Завершен
    Автодор
    МБА
    73
    91
  • Баскетбол
    Завершен
    Самара
    Локомотив-Кубань
    63
    104
  • Теннис
    Завершен
    Е. Рыбакина
    Д. Пегула
    266
    634
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала