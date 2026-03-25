УЕФА оштрафовал "Бенфику" за расистское поведение болельщиков

В среду УЕФА сообщил, что "Бенфика" заплатит штраф в размере 40 тысяч евро за расистское и/или дискриминационное поведение ее болельщиков. Кроме того, клуб наказан условным частичным закрытием стадиона на 500 мест во время следующего домашнего матча в турнирах под эгидой УЕФА с испытательным сроком в один год.