УЕФА оштрафовал "Бенфику" за расистское поведение болельщиков

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Контрольно-этический и дисциплинарный орган Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал лиссабонскую "Бенфику" на 40 тысяч евро за расистское поведение болельщиков в матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов против мадридского "Реала", сообщается на сайте организации.
"Реал" 17 февраля благодаря голу Винисиуса Жуниора на выезде обыграл "Бенфику" (1:0) в первом матче раунда за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Бразилец отпраздновал гол танцем с угловым флагом между ног перед болельщиками "Бенфики". Следом встреча была прервана почти на 10 минут из-за того, что Винисиус вступил в перепалку с полузащитником "Бенфики" Джанлукой Престианни и пожаловался арбитру на расистские оскорбления с его стороны. УЕФА отстранил аргентинца от ответной игры, в которой "Реал" также одержал победу (2:1).
В среду УЕФА сообщил, что "Бенфика" заплатит штраф в размере 40 тысяч евро за расистское и/или дискриминационное поведение ее болельщиков. Кроме того, клуб наказан условным частичным закрытием стадиона на 500 мест во время следующего домашнего матча в турнирах под эгидой УЕФА с испытательным сроком в один год.
Также "Бенфика" заплатит 25 тысяч евро за бросание болельщиками посторонних предметов и 8 тысяч евро за использование ими лазерных указок. Помощник главного тренера "Бенфики" Педру Луиш Феррейра Машаду отстранен на один матч клубных соревнований под эгидой УЕФА, в котором он должен принять участие.