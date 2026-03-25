Cын Роналду тренируется с академией "Реала" - РИА Новости Спорт, 25.03.2026
13:46 25.03.2026 (обновлено: 13:52 25.03.2026)
Cын Роналду тренируется с академией "Реала"
Cын Роналду тренируется с академией "Реала" - РИА Новости Спорт, 25.03.2026
Cын Роналду тренируется с академией "Реала"
Криштиану Роналду - младший, старший сын португальского нападающего Криштиану Роналду, провел тренировку с командой до 16 лет из академии мадридского... РИА Новости Спорт, 25.03.2026
2026-03-25T13:46:00+03:00
2026-03-25T13:52:00+03:00
футбол
спорт
криштиану роналду
реал мадрид
вокруг спорта
спорт, криштиану роналду, реал мадрид, вокруг спорта
Футбол, Спорт, Криштиану Роналду, Реал Мадрид, Вокруг спорта
Cын Роналду тренируется с академией "Реала"

Старший сын Роналду тренируется с академией "Реала"

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Криштиану Роналду - младший, старший сын португальского нападающего Криштиану Роналду, провел тренировку с командой до 16 лет из академии мадридского футбольного клуба "Реал", сообщает The Athletic.
Роналду-младший играет на позиции нападающего и в настоящее время состоит в молодежном составе саудовского "Аль-Насра". По данным The Athletic, спортсмен провел тренировку с академией "Реала" с целью в ближайшем будущем присоединиться к молодежной команде "сливочных".
Роналду-младший родился в июне 2010 года, в октябре 2025 года он был впервые вызван в сборную Португалии до 16 лет. Его отец является пятикратным обладателем "Золотого мяча", пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы и лучшим бомбардиром в истории мирового футбола в официальных матчах. Роналду представляет "Аль-Наср" с 2023 года.
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Роналду не попал в заявку сборной Португалии на товарищеские матчи
20 марта, 18:13
 
ФутболСпортКриштиану РоналдуРеал МадридВокруг спорта
 
