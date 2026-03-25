22:27 25.03.2026
Путин пообещал взять на контроль строительство "Дворца танца" Эйфмана
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал взять на особый контроль строительство "Дворца танца" государственного академического театра балета Бориса Эйфмана в Санкт-Петербурге.
Путин в среду провел заседание Совета при президенте РФ по культуре, приуроченное ко Дню работника культуры.
Борис Эйфман, художественный руководитель - президент Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана, в ходе заседания отметил, что труппа уже четверть века ждет появления "Дворца танца", строительство которого должно было завершиться еще в 2016 году, однако сроки многократно переносились. Он попросил привлечь внимание профильных ведомств к сложившейся ситуации и выразил надежду, что президент найдет возможность присутствовать на открытии "Дворца танца" и поздравить театр с 50-летием.
«
"Борис Яковлевич, сделаем все, чтобы к 50-летию театр уже мог заработать. Я уже обращал на это внимание управления делами", - сказал Путин.
Глава государства уточнил, что не будет вдаваться в детали, поскольку у коллег много своих вопросов, и добавил, что, несмотря на разные мнения, результат получается таким, о котором сказал Эйфман.
"Но, надеюсь, что он будет всё-таки положительным, этот результат, и в 2027 году работа будет завершена. Возьмем под особый контроль. Я прошу и министерство культуры тоже на это внимание обратить, и администрацию президента - поработаем. Надеюсь, что всё получится", - подчеркнул Путин.
КультураРоссияСанкт-ПетербургВладимир ПутинБорис Эйфман
 
 
