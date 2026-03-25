Путин назвал Вьетнам надежным партнером России

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем назвал республику надежным партнером и другом России.
"И наши отношения, безусловно, — мы всегда это подчеркиваем с обеих сторон — испытаны временем", — добавил он.
С российской стороны на встречу пришли пришли помощник президента Юрий Ушаков, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, глава Минэнерго Сергей Цивилев и гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев
Президент передал приветствие генеральному секретарю То Ламу, пригласив его посетить Россию. Со своей стороны, он также принял приглашение Фам Минь Тиня приехать с визитом во Вьетнам.
"Мы приезжаем в очень дружественную нам страну, и это всегда очень чувствуется. Наш диалог всегда является исключительно искренним и доверительным, как между близкими друзьями. Сегодня тоже в таком ключе поговорим по всем вопросам, которые представляют взаимный интерес", — заключил Путин.
Ранее во время официального визита Фам Минь Тинь провел переговоры с российским коллегой Михаилом Мишустиным. Они подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в строительстве во Вьетнаме первой АЭС. Кроме того, премьер встретился с председателями Совета Федерации и Госдумы Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным, а также с секретарем Совета безопасности Сергеем Шойгу.
Межгосударственные отношения России и Вьетнама
