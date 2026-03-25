12:46 25.03.2026 (обновлено: 13:12 25.03.2026)
Путин встретится с премьером Вьетнама
Путин встретится с премьером Вьетнама
Президент России Владимир Путин в среду встретится в Кремле с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 25.03.2026
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду встретится в Кремле с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков уточнил, что Путин в среду работает в Кремле.
"В середине дня президент примет находящегося с визитом в Москве премьер-министра правительства Социалистической Республики Вьетнам Фам Минь Тиня. Отношения всеобъемлющего партнерства объединяют нас с Вьетнамом. Премьер-министр Вьетнама продуктивно работал в Москве эти дни", - сказал Песков журналистам.
Он напомнил, что ранее Фам Минь Тинь провел переговоры со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным, а также встретился с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко, председателем Госдумы Вячеславом Володиным и секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу.
Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
Премьер Вьетнама поблагодарил Россию за помощь и поддержку
23 марта, 17:55
 
