Синоптики сделали прогноз на апрель для регионов России
17:02 25.03.2026 (обновлено: 17:16 25.03.2026)
Синоптики сделали прогноз на апрель для регионов России
Синоптики сделали прогноз на апрель для регионов России
Весна в этом году не спешит сдавать позиции, но и не собирается быть предсказуемой. Синоптики предупреждают: апрель станет месяцем парадоксов. РИА Новости, 25.03.2026
Синоптики сделали прогноз на апрель для регионов России

© РИА Новости / Пелагия Тихонова — Девушка на Большом Москворецком мосту в столице
Девушка на Большом Москворецком мосту в столице
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Весна в этом году не спешит сдавать позиции, но и не собирается быть предсказуемой. Синоптики предупреждают: апрель станет месяцем парадоксов.
К чему готовиться в середине весны?

Всего одна неделя тепла?

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова делится предварительными прогнозами:
"Пока что прогноз очень оптимистичный. Апрель тоже может быть с температурой выше климатической нормы, но там ожидается больше осадков, чем в марте".
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прогнозирует: апрель в столице будет волнообразным. Первая половина месяца — осторожная оттепель. Днем воздух прогреется до восьми-десяти градусов, ночью столбики термометров опустятся до двух-трех градусов.
Метеоролог Евгений Тишковец сообщает, что с 15-16 апреля произойдет скачок. Средняя дневная температура подпрыгнет на четыре-пять градусов выше климатической нормы. Днем ожидается 12-14 градусов тепла — это тот момент, когда на деревьях начинают раскрываться почки.
К концу месяца Московский регион переходит в "режим предлета": днем — до 15-17 градусов, ночи редко опускаются ниже плюс пяти. Но такой апрель продлится всего неделю.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников — Женщина отдыхает на скамейке во время теплой погоды в одном из парков Москвы
Женщина отдыхает на скамейке во время теплой погоды в одном из парков Москвы

В Сибири еще зима, на юге — уже лето

Северо-Запад встретит апрель иначе. В первой половине месяца днем шесть-восемь градусов, что для Петербурга даже прохладно. Вторая половина апреля принесет облегчение, но расслабиться не даст: дневная температура поднимется до 11-13 градусов. Синоптики предупреждают: апрель в Петербурге непредсказуем.
В Барнауле и Новосибирске первые две недели могут принести неожиданный снег. Гидрометцентр прогнозирует дневные температуры в районе пяти-восьми градусов — по сибирским меркам это считается теплой погодой. Ночные морозы в начале апреля ударят до минус двух-пяти градусов. Весна здесь наступит позже, чем в Центральной России. К концу апреля днем будет 10-12 градусов, но даже это не гарантия, что зима полностью отступит.
Екатеринбург находится на стыке сезонов. Погода варьируется от четырех-шести градусов в начале апреля и до 12-14 — к концу. За месяц здесь может произойти все что угодно: снег, дождь, солнечные дни, которые заставляют снимать верхнюю одежду.
В Краснодарском крае дневные температуры до 18-20 градусов с первых дней месяца — норма для черноморского побережья. Ночи теплые: 10-12 градусов, осадки редкие. Это идеальное время для первого купания: вода прогревается до 13-15 градусов.

Что ждет Россию летом

Устойчиво теплые температуры в ряде регионов ожидаются уже в мае. Теплый период в европейской части страны становится длиннее: жара приходит раньше и задерживается дольше. Аномалии по температуре оцениваются примерно в плюс один-два градуса к норме.
В Москве метеорологическое лето в среднем стартует 26 мая. Однако в последние годы этот срок постоянно смещается. В 2024-м устойчивый переход через отметку плюс 15 градусов произошел 17 мая — на девять дней раньше нормы. В 2025 году — 22-23 мая, примерно на четыре дня раньше.
Лето 2026-го в столице, по предварительным прогнозам, окажется теплее нормы на несколько градусов. В июне ожидается средняя температура около плюс 23 градусов с большим количеством солнечных дней. Июль пройдет с умеренной жарой и короткими, но мощными ливнями: днем воздух будет прогреваться до плюс 25-27 градусов, что на два-три градуса выше обычных значений. В августе средняя температура составит около плюс 22 градусов, но к концу месяца может похолодать до плюс 16, создав ощущение ранней осени.
Люди отдыхают в парке "Зарядье" в Москве
В Санкт-Петербурге лето тоже будет теплее нормы, но без экстремальных скачков. Июнь может стать одним из самых сухих месяцев со средней температурой около плюс 21 градуса. Август в Северной столице по традиции останется прохладным и дождливым.
Для южных регионов синоптики прогнозируют жаркое и местами засушливое лето. В июне в Краснодаре и Сочи дневная температура составит плюс 26-28 градусов, а морская вода прогреется до комфортных плюс 22-23. Специалисты предупреждают о риске засухи и опасных природных явлений: шквальных ветров, сильных ливней и локальных смерчей.
На Урале и в Поволжье ожидаются затяжные периоды жары. В июле и первой половине августа в Екатеринбурге и соседних регионах температура будет держаться на уровне плюс 28-30 градусов. В Сибири лето 2026-го также рискует стать аномально жарким.
 
 
 
