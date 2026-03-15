Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:30 15.03.2026
https://ria.ru/20260315/pogoda-2080205207.html
Какую погоду России в апреле обещают метеорологи
Какую погоду России в апреле обещают метеорологи
Апрель 2026 года обещает быть месяцем парадоксов. По данным Гидрометцентра, температурные качели продолжатся. Днем можно будет снять куртку, ночью понадобится... РИА Новости, 15.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003954063_0:120:3202:1921_1920x0_80_0_0_cc790fb3553b85f288aa242959cf1e7a.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003954063_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_b7cd1282c3eaeee1ce97878ee9107240.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

Какую погоду России в апреле обещают метеорологи

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкВесна в Москве
Перейти в медиабанк
Весна в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Апрель 2026 года обещает быть месяцем парадоксов. По данным Гидрометцентра, температурные качели продолжатся. Днем можно будет снять куртку, ночью понадобится одеяло. Это не сбой прогноза — это новая норма апреля.

Москва: всего неделя тепла

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прогнозирует: апрель в столице будет волнообразным. Первая половина месяца — осторожная оттепель. Днем +8…+10 градусов, ночью еще +2…+3. Это температуры, при которых люди не знают, какую куртку надеть.
По сообщениям метеоролога Евгения Тишковца, с 15-16 апреля произойдет скачок. Средняя дневная температура подпрыгнет на четыре-пять градусов выше климатической нормы. Примерный диапазон температуры днем составит +12…+14. Это момент, когда на деревьях начинают раскрываться почки.
К концу месяца Московский регион переходит в режим “предлета”: +15…+17 днем. Ночи редко опускаются ниже +5. Этот апрель, который люди помнят из детства, к сожалению, продлится всего неделю.

Петербург: весна на грани

На северо-западе ситуация иная. Петербург в апреле остается на границе. Первая половина месяца — +6…+8 градусов днем, что даже для города на Неве считается прохладным.
Вторая половина апреля принесет облегчение, но расслабиться не даст. +11…+13 дневной температуры — вот максимум, на который можно надеяться. Синоптики предупреждают: апрель в Петербурге непредсказуем. Может быть ясным, а может принести циклон с дождями.
Перейти в медиабанк
Санкт-Петербург

Сибирь: зима еще в игре

В Барнауле и Новосибирске апрель — это еще не победа. Первые две недели месяца могут принести неожиданный снег. Гидрометцентр прогнозирует дневные температуры +5…+8 градусов — по сибирским меркам это считается теплым.
Ночные морозы -2…-5 градусов ударят в начале апреля. Это означает, что весна здесь наступит позже, чем в центральной России. К концу апреля дневная температура поднимется до +10…+12, но даже это — не гарантия, что зима полностью отступит.
Екатеринбург находится на грани. На Урале апрель варьируется от +4…+6 в начале до +12…+14 к концу. За месяц здесь может произойти все, что угодно: снег, дождь, солнечные дни, которые заставляют снимать верхнюю одежду.

Юг: уже живет летом

Краснодарский край в апреле — это уже другой климат. Дневные температуры +18…+20 градусов с первых дней месяца — норма для черноморского побережья. Ночи теплые: от +10 до +12 градусов. Осадки редкие.
Это идеальное время для первого купания в море. Вода прогревается до +13…+15 градусов. Те, кто может позволить себе отпуск в этот период, уже выбирают билеты.

Практический смысл апрельского прогноза

Гидрометцентр подчеркивает: апрель 2026 останется месяцем контрастов. Это означает несколько вещей. Во-первых, одежда. Легкие куртки должны остаться в доме еще на весь месяц. День может быть теплым, ночь — потребовать свитера.
Во-вторых, здоровье. Синоптики предупреждают о резких перепадах температур. Организм подвержен стрессу. Простуды в апреле — это не просто сезонное явление, а результат контрастов.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкДевушка на Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге
Перейти в медиабанк
Девушка на Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге
В-третьих, природа. Раннее пробуждение растений при возвратных морозах — это риск для урожая. Фермеры центральной России знают: апрель может дать мороз даже в конце месяца. Синоптики рекомендуют дождаться конца апреля перед посадкой.
Апрель 2026 подтверждает то, что климатологи наблюдают несколько лет подряд: весна приходит раньше, но ее характер не меняется. По-прежнему контрастная, по-прежнему непредсказуемая. По данным Гидрометцентра, это не аномалия, а новая реальность.
Апрель — это месяц, когда нужно быть готовым ко всему. Это месяц, когда люди смотрят на синоптика внимательнее, чем на календарь.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала