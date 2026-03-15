Какую погоду России в апреле обещают метеорологи

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Апрель 2026 года обещает быть месяцем парадоксов. По данным Гидрометцентра, температурные качели продолжатся. Днем можно будет снять куртку, ночью понадобится одеяло. Это не сбой прогноза — это новая норма апреля.

Москва: всего неделя тепла

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прогнозирует : апрель в столице будет волнообразным. Первая половина месяца — осторожная оттепель. Днем +8…+10 градусов, ночью еще +2…+3. Это температуры, при которых люди не знают, какую куртку надеть.

По сообщениям метеоролога Евгения Тишковца, с 15-16 апреля произойдет скачок. Средняя дневная температура подпрыгнет на четыре-пять градусов выше климатической нормы. Примерный диапазон температуры днем составит +12…+14. Это момент, когда на деревьях начинают раскрываться почки.

К концу месяца Московский регион переходит в режим “предлета”: +15…+17 днем. Ночи редко опускаются ниже +5. Этот апрель, который люди помнят из детства, к сожалению, продлится всего неделю.

Петербург: весна на грани

На северо-западе ситуация иная. Петербург в апреле остается на границе. Первая половина месяца — +6…+8 градусов днем, что даже для города на Неве считается прохладным.

Вторая половина апреля принесет облегчение, но расслабиться не даст. +11…+13 дневной температуры — вот максимум, на который можно надеяться. Синоптики предупреждают: апрель в Петербурге непредсказуем. Может быть ясным, а может принести циклон с дождями.

Сибирь: зима еще в игре

В Барнауле и Новосибирске апрель — это еще не победа. Первые две недели месяца могут принести неожиданный снег. Гидрометцентр прогнозирует дневные температуры +5…+8 градусов — по сибирским меркам это считается теплым.

Ночные морозы -2…-5 градусов ударят в начале апреля. Это означает, что весна здесь наступит позже, чем в центральной России. К концу апреля дневная температура поднимется до +10…+12, но даже это — не гарантия, что зима полностью отступит.

Екатеринбург находится на грани. На Урале апрель варьируется от +4…+6 в начале до +12…+14 к концу. За месяц здесь может произойти все, что угодно: снег, дождь, солнечные дни, которые заставляют снимать верхнюю одежду.

Юг: уже живет летом

Краснодарский край в апреле — это уже другой климат. Дневные температуры +18…+20 градусов с первых дней месяца — норма для черноморского побережья. Ночи теплые: от +10 до +12 градусов. Осадки редкие.

Это идеальное время для первого купания в море. Вода прогревается до +13…+15 градусов. Те, кто может позволить себе отпуск в этот период, уже выбирают билеты.

Практический смысл апрельского прогноза

Гидрометцентр подчеркивает: апрель 2026 останется месяцем контрастов. Это означает несколько вещей. Во-первых, одежда. Легкие куртки должны остаться в доме еще на весь месяц. День может быть теплым, ночь — потребовать свитера.

Во-вторых, здоровье. Синоптики предупреждают о резких перепадах температур. Организм подвержен стрессу. Простуды в апреле — это не просто сезонное явление, а результат контрастов.

В-третьих, природа. Раннее пробуждение растений при возвратных морозах — это риск для урожая. Фермеры центральной России знают: апрель может дать мороз даже в конце месяца. Синоптики рекомендуют дождаться конца апреля перед посадкой.

Апрель 2026 подтверждает то, что климатологи наблюдают несколько лет подряд: весна приходит раньше, но ее характер не меняется. По-прежнему контрастная, по-прежнему непредсказуемая. По данным Гидрометцентра , это не аномалия, а новая реальность.