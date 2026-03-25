20:03 25.03.2026 (обновлено: 20:10 25.03.2026)
Карпин: надежда на участие России в отборе к Евро-2028 есть
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что надежда на допуск национальной команды до отборочного турнира чемпионата Европы 2028 года остается, в то время как в ближайшем розыгрыше Лиги наций россияне точно не выступят.
В начале февраля президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что организация обязана рассмотреть вопрос снятия бана с российских команд, и отметил бесполезность отстранения.
На вопрос, о том, обнадежили ли слова Инфантино, Карпин ответил: "Нет. Ну это слова. Это слова ни о чем. Надо быть реалистом. Реальность такая, что мы не играем. И когда мы будем играть - конкретной даты нет".
«
"Надежда на то, что мы еще можем попасть в отбор на чемпионат Европы, она есть. Надежды на то, что мы попадем в Лигу наций, уже нет. Надо жить сегодняшним днем с надеждой на ближайшее будущее. Ближайшее будущее - это отбор на Евро. С этим мы и живем", - сказал Карпин в интервью YouTube-каналу "Коммент.Шоу".
В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.
