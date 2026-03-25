Карпин: надежда на участие России в отборе к Евро-2028 есть

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что надежда на допуск национальной команды до отборочного турнира чемпионата Европы 2028 года остается, в то время как в ближайшем розыгрыше Лиги наций россияне точно не выступят.