Рейтинг@Mail.ru
Физиотерапевта клуба французской Лиги 1 избрали мэром города - РИА Новости Спорт, 25.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
17:38 25.03.2026 (обновлено: 17:58 25.03.2026)
https://ria.ru/20260325/oser-2082884477.html
Физиотерапевта клуба французской Лиги 1 избрали мэром города
Физиотерапевта клуба французской Лиги 1 избрали мэром города - РИА Новости Спорт, 25.03.2026
Физиотерапевта клуба французской Лиги 1 избрали мэром города
Физиотерапевт французского футбольного клуба "Осер" Матьё Дебен избран мэром одноименного города, сообщается на официальном сайте муниципалитета. РИА Новости Спорт, 25.03.2026
2026-03-25T17:38:00+03:00
2026-03-25T17:58:00+03:00
футбол
осер
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/19/2082883669_0:148:624:499_1920x0_80_0_0_336b3a9ad4067713459bcf8eba581f62.jpg
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/19/2082883669_0:124:624:592_1920x0_80_0_0_1761c6703fbf97bd05415acbd3447606.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
осер, спорт
Футбол, Осер, Спорт
Физиотерапевта клуба французской Лиги 1 избрали мэром города

Физиотерапевт французского клуба "Осер" Дебен избран мэром города

© Фото : соцсетиМатьё Дебен
Матьё Дебен - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
© Фото : соцсети
Матьё Дебен. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Физиотерапевт французского футбольного клуба "Осер" Матьё Дебен избран мэром одноименного города, сообщается на официальном сайте муниципалитета.
На выборах в воскресенье 48-летний Дебен как независимый кандидат набрал 33,8% голосов, что позволило ему победить действующего мэра Кресента Маро (23,96%) и представителя "Союза левых" Мани Камбефора (27,73%).
Дебен работает физиотерапевтом в системе "Осера" с 1999 года, последнее время он трудился в молодежной академии клуба Лиги 1. С 2020 года он также работал в городском совете.
"Осер" занимает 16-е место в чемпионате Франции по футболу. Команда выигрывала чемпионат в 1996 году.
Врачи "Реала" лечили не то колено Мбаппе, пишут СМИ
24 марта, 21:18
Врачи "Реала" лечили не то колено Мбаппе, пишут СМИ
24 марта, 21:18
 
ФутболОсерСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Салават Юлаев
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Торпедо НН
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Трактор
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    СКА
    4
    2
  • Баскетбол
    Завершен
    Автодор
    МБА
    73
    91
  • Баскетбол
    Завершен
    Самара
    Локомотив-Кубань
    63
    104
  • Теннис
    Завершен
    Е. Рыбакина
    Д. Пегула
    266
    634
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала