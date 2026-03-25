09:00 25.03.2026 (обновлено: 16:01 25.03.2026)
Вузы назвали главные темы работы в медиа
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Привлечение абитуриентов, продвижение научной повестки, просветительская и воспитательная работа – такие направления работы пресс-служб и студенческих СМИ считают наиболее важными эксперты и руководители российских вузов. Об этом они рассказали на круглом столе "Российские университеты в публичном информационном пространстве: итоги 2025 года", который прошел в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
На мероприятии были представлены лидеры интегрального рейтинга эффективности коммуникаций вузов, подготовленного системой анализа социальных медиа и СМИ Brand Analytics и проектом "Социальный навигатор" международной медиагруппы "Россия сегодня" на основе комплексного исследования по итогам 2025 года.
Сегодня в медиастратегиях российских вузов важное место занимает работа по продвижению научной повестки. Сотрудничество с Российским научным фондом (РНФ) стало значимым направлением этой работы для многих университетов, отметил заместитель генерального директора Российского научного фонда (РНФ) Андрей Блинов.
"Российский научный фонд — это не просто организация, которая финансирует исследования, это и площадка для диалога науки и общества. Мы выстраиваем единую систему коммуникаций между учеными, научными организациями, вузами, бизнес-партнерами и широкой аудиторией, включая школьников и студентов. Это экскурсии, выставки, лекции, которые посвящены науке. Наше сотрудничество с пресс-службами вузов способствует распространению информации о достижениях и научных результатах университетов, помогает популяризировать сферу научных исследований и привлекать в нее школьников и студентов", — рассказал он.
Согласно рейтингу, Челябинский государственный университет (ЧелГУ) стал первым в регионе по упоминаемости в научно-популярных СМИ. Ректор ЧелГУ Сергей Таскаев объяснил это комплексной работой университета по достижению технологического лидерства.
"Наша стратегия университета строится по трем направлениям. Первое — это реализация фундаментальных и прикладных научных проектов за счет внутренних средств университета. Для нас принципиально важно вкладываться в свое будущее, и мы уделяем этому особое внимание. Второе – развитие материально-технической базы с помощью региональных и федеральных субсидий на реализацию инфраструктурных проектов. И третье — реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок с привлечением внебюджетных средств индустриальных партнеров", — рассказал он.
Ректор ЧелГУ добавил, что вуз ведет свои медиакоммуникации при поддержке предприятий, пресс-службы губернатора Челябинской области и Министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов региона.
"Такая комплексная подача информации очень помогает как в продвижении проектов, так и в рекламе университета, потому что донести до внешней аудитории информацию о нас и наших возможностях тоже очень важно", – подчеркнул он.
Ректор Государственного университета просвещения Наталья Наумова отметила, что университеты должны ориентировать свою работу в медиа не только на абитуриентов, но и на родителей, а также школьников, которые будут поступать в вуз еще через три-пять лет.
"Будущие абитуриенты и их родители в любой момент должны иметь возможность посмотреть, что происходит в вузе, подписаться на наши группы. Интересная жизнь университета, его возможности и проекты могут действовать очень убедительно. Наши группы в соцсетях должны быть интересны разным категориям, даже бабушкам и дедушкам, которые хотят понимать, что происходит у внуков, но не имеют возможности приехать в университет. Сейчас все соскучились по очному разговору, и семейная беседа с участием разных о поколений о том, куда мы идем и что мы выбираем, очень важна", – подчеркнула она.
Имидж университета напрямую влияет на доверие общества и конкурентоспособность вузов, поэтому важен комплексный подход к его формированию, сообщил проректор по общественным связям и молодежной политике Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского Александр Бондаренко.
"Наш университет выстраивает эффективную коммуникационную стратегию, обеспечивающую прозрачность и перспективное взаимодействие с ведущими российскими СМИ. Это позволяет нам не только демонстрировать достигнутые результаты, но и привлекать пациентов из других регионов. Для расширения аудитории и усиления охвата мы активно используем современные каналы в соцсетях, контекстно-таргетированную рекламу, проводим информационную работу в других регионах, акцентируя внимание на преимуществах нашего нашего университета в сфере образования и медицины. Мы также серьезно занимаемся популяризацией науки и медицинских услуг через блогосферу", – рассказал он.
Председатель Общественной палаты ЛНР, проректор по информационной политике, патриотическому воспитанию и студенческим проектам Луганского государственного университета им. В. Даля Сергей Коваленок поделился опытом патриотического воспитания молодежи посредством работы в медиа.
"Студенты нашего университета участвуют в четырех исторических медиапрограммах, в которых в разном формате рассказывают про нашу Великую Победу в Великой Отечественной войне и про другие события. Это очень важно. У нас, как в любом вузе, есть пресс-служба и студенческое медиа, которое мы смогли полноценно интегрировать в государственную повестку Луганской Народной Республики. Ребята участвуют во всех значимых мероприятиях и в работе Общественной палаты ЛНР. Это дает им огромный опыт и увеличивает охваты их публикаций", – подчеркнул он.
Начальник отдела по взаимодействию со СМИ Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Евгений Плешачков подчеркнул значение системной работы вузов со средствами массовой информации.
"Такая работа важна с точки зрения продвижения научных новостей и популяризации технологического лидерства. Я представляю один из ведущих технических вузов страны, у нас много ученых, и нам действительно есть о чем рассказать. За прошлый год мы подготовили более 250 пресс-релизов, из них примерно 70% были посвящены тематике научного творчества. Мы системно выстраиваем работу с крупными федеральными и с профильными СМИ. При этом наш главный приоритет — это взаимодействие с целевой аудиторией напрямую, поэтому мы используем самые разные каналы коммуникации", – рассказал он.
Директор департамента стратегических коммуникаций Балтийского федерального университета им. И. Канта Юлия Шкуркина отметила, что для вуза особенное значение имеет медийная работа по привлечению абитуриентов из других регионов России.
"Нам важно показать абитуриентам и их родителям, которые живут от нас за много тысяч километров, что здесь, на западной территории страны реализуются программы и проекты мирового уровня, что у нас очень развито международное сотрудничество. Только сейчас у нас учатся ребята из 50 стран мира. Еще одна задача, которая стоит перед нами – демонстрация уникальности нашего университета. Мы говорим, что наш университет находится в регионе с особым геополитическим положением, и очень многие наши академические задачи проистекают из этого. Наши коммуникационные стратегии помогают решать эти задачи", – сообщила она.
Советник ректора по информационной политике Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского Марина Зайцева отметила, что педагогические вузы формируют у аудитории в первую очередь мировоззренческий суверенитет.
"Мы не просто транслируем образовательные программы и научные достижения, мы делимся важными знаниями за пределами университета. Мы говорим о формировании педагогических компетенций у будущих родителей и специалистов, формируем отношение к духовно-нравственным ценностям. Через разнообразные формы мы превращаем академическое знание в доступный и востребованный контент для широкой аудитории. Мы делаем так, чтобы наши выпускники оставались с нами и получали у нас информацию, необходимую для своей профессиональной деятельности, будь то новости науки, методические разработки или анонсы курсов повышения квалификации. Мы стремимся к тому, чтобы наше медиапространство стало для педагогов спутником непрерывного образования", – заключила она.
 
