В Ленобласти открыли комплекс по переработке отходов "Островский"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мар - РИА Новости. Мощность нового комплекса по переработке отходов (КПО) "Островский", который открыли в Выборгском районе Ленобласти, составляет 600 тонн в год, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Регион осуществляет технологический переход от складирования отходов к переработке. В год КПО будет принимать 600 тысяч тонн отходов, из которых переработка составит - 450 тысяч тонн, 70%. Благодарю компанию "НЭО" за внимательное отношение к замечаниям экологического сообщества, за ответственный подход к дорогостоящим техническим решениям и их воплощению. Работая во взаимодействии с Петербургом, выполняем поручения президента России Владимира Путина", - сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на церемонии открытия комплекса накануне, его слова передают в пресс-службе.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев подчеркнул, что Ленинградская область и Санкт‑Петербург вновь подтвердили лидирующие позиции во внедрении современных подходов в сфере экологии. На открытии комплекса были продемонстрированы сортировочный цех с четырьмя линиями обработки твердых коммунальных отходов, цех тоннельного компостирования (с образцами техногрунта и топлива), а также карты для размещения неперерабатываемых остатков.

В пресс-службе правительства Ленобласти отметили, что комплекс "Островский" построен в рамках исполнения поручений президента и нацпроекта для обеспечения мощностей по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов Санкт‑Петербурга, где захоронение отходов запрещено федеральным законодательством.