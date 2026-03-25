В Ленобласти открыли комплекс по переработке отходов "Островский" - РИА Новости, 25.03.2026
15:54 25.03.2026
В Ленобласти открыли комплекс по переработке отходов "Островский"
Мощность нового комплекса по переработке отходов (КПО) "Островский", который открыли в Выборгском районе Ленобласти, составляет 600 тонн в год, сообщает... РИА Новости, 25.03.2026
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мар - РИА Новости. Мощность нового комплекса по переработке отходов (КПО) "Островский", который открыли в Выборгском районе Ленобласти, составляет 600 тонн в год, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Регион осуществляет технологический переход от складирования отходов к переработке. В год КПО будет принимать 600 тысяч тонн отходов, из которых переработка составит - 450 тысяч тонн, 70%. Благодарю компанию "НЭО" за внимательное отношение к замечаниям экологического сообщества, за ответственный подход к дорогостоящим техническим решениям и их воплощению. Работая во взаимодействии с Петербургом, выполняем поручения президента России Владимира Путина", - сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на церемонии открытия комплекса накануне, его слова передают в пресс-службе.
Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев подчеркнул, что Ленинградская область и Санкт‑Петербург вновь подтвердили лидирующие позиции во внедрении современных подходов в сфере экологии. На открытии комплекса были продемонстрированы сортировочный цех с четырьмя линиями обработки твердых коммунальных отходов, цех тоннельного компостирования (с образцами техногрунта и топлива), а также карты для размещения неперерабатываемых остатков.
В пресс-службе правительства Ленобласти отметили, что комплекс "Островский" построен в рамках исполнения поручений президента и нацпроекта для обеспечения мощностей по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов Санкт‑Петербурга, где захоронение отходов запрещено федеральным законодательством.
Там также подчеркнули, что для нужд города на территории Ленинградской области, помимо КПО "Островский", запланировано строительство еще двух комплексов - в Тосненском и Ломоносовском районах.
