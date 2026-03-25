Фетисов заявил, что Кучеров недостаточно оценен в России

МОСКВА, 25 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Российский форвард команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров действует в советской комбинационной манере, которая очень импонирует игрокам и болельщикам в США и Канаде, за исключением голкиперов соперников, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.