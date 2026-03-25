Фетисов заявил, что Кучеров недостаточно оценен в России

МОСКВА, 25 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Российский форвард команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров действует в советской комбинационной манере, которая очень импонирует игрокам и болельщикам в США и Канаде, за исключением голкиперов соперников, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Кучеров в ночь на среду по московскому времени сделал результативную передачу в победном матче регулярного чемпионата НХЛ с "Миннесотой Уайлд" (6:3). В активе 32-летнего форварда стало 120 очков (40 голов + 80 передач) в 66 играх текущего сезона при общем показателе полезности "+45". Россиянин лидирует в гонке бомбардиров лиги. Кучеров достиг рубежа в 120 баллов в своем четвертом сезоне за карьеру в НХЛ (в 2018/19 он набрал 128 очков в 82 играх, в 2023/24 - 144 в 81, в 2024/25 - 121 в 78). Кучеров стал восьмым игроком в истории НХЛ с подобным достижением и повторил рекорд чеха Яромира Ягра, который был первым среди европейцев.
"Никита Кучеров - выдающийся игрок и недостаточно оцененный у нас с точки зрения медийности. Он просто красиво играет в советский хоккей, который нравится всем: и партнерам, и зрителям, и профессионалам. Его хоккей, правда, не нравится вратарям тех команд, против которых он играет", - сказал Фетисов.
"Я рад тому, что в свое время мы сумели заметить Никиту и взять в команду "Красная Армия", когда я был президентом ЦСКА. Обратили на него внимание, и многие из тех мальчишек стали хорошими игроками. В том числе и Никита Гусев, один из героев Олимпиады, когда мы ее выиграли в последний раз (в 2018 году в Пхенчхане). Мы увидели в юном Никите Кучерове потенциальную мега-мега-звезду, и он это потом подтвердил. И мы все просто счастливы", - подчеркнул собеседник агентства.