Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей
 
14:50 25.03.2026 (обновлено: 16:23 25.03.2026)
https://ria.ru/20260325/kuchera-2082837471.html
Фетисов заявил, что Кучеров недостаточно оценен в России
2026-03-25T14:50:00+03:00
2026-03-25T16:23:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059399008_0:191:2047:1343_1920x0_80_0_0_0203225e47a177ac37e745cd7cd2f216.jpg
https://ria.ru/20260325/fetisov-2082811271.html
Фетисов: Кучеров играет в советский хоккей, который в НХЛ не нравится вратарям

© Фото : x.com/nhlНикита Кучеров
Никита Кучеров - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
© Фото : x.com/nhl
Никита Кучеров. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 25 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Российский форвард команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров действует в советской комбинационной манере, которая очень импонирует игрокам и болельщикам в США и Канаде, за исключением голкиперов соперников, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Кучеров в ночь на среду по московскому времени сделал результативную передачу в победном матче регулярного чемпионата НХЛ с "Миннесотой Уайлд" (6:3). В активе 32-летнего форварда стало 120 очков (40 голов + 80 передач) в 66 играх текущего сезона при общем показателе полезности "+45". Россиянин лидирует в гонке бомбардиров лиги. Кучеров достиг рубежа в 120 баллов в своем четвертом сезоне за карьеру в НХЛ (в 2018/19 он набрал 128 очков в 82 играх, в 2023/24 - 144 в 81, в 2024/25 - 121 в 78). Кучеров стал восьмым игроком в истории НХЛ с подобным достижением и повторил рекорд чеха Яромира Ягра, который был первым среди европейцев.
«
"Никита Кучеров - выдающийся игрок и недостаточно оцененный у нас с точки зрения медийности. Он просто красиво играет в советский хоккей, который нравится всем: и партнерам, и зрителям, и профессионалам. Его хоккей, правда, не нравится вратарям тех команд, против которых он играет", - сказал Фетисов.
"Я рад тому, что в свое время мы сумели заметить Никиту и взять в команду "Красная Армия", когда я был президентом ЦСКА. Обратили на него внимание, и многие из тех мальчишек стали хорошими игроками. В том числе и Никита Гусев, один из героев Олимпиады, когда мы ее выиграли в последний раз (в 2018 году в Пхенчхане). Мы увидели в юном Никите Кучерове потенциальную мега-мега-звезду, и он это потом подтвердил. И мы все просто счастливы", - подчеркнул собеседник агентства.
Вячеслав Фетисов - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
Фетисов усомнился в идее Третьяка по проведению матчей с Канадой и США
Вчера, 13:07
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Салават Юлаев
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Торпедо НН
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Трактор
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    СКА
    4
    2
  • Баскетбол
    Завершен
    Автодор
    МБА
    73
    91
  • Баскетбол
    Завершен
    Самара
    Локомотив-Кубань
    63
    104
  • Теннис
    Завершен
    Е. Рыбакина
    Д. Пегула
    266
    634
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала