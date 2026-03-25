Китайцы открыли для себя в России особые туристические программы

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Если раньше гости из Китая в основном ограничивались классическими экскурсиями, то теперь все чаще выбирают программы с элементами милитари, в рамках которых можно, например, пострелять из автомата Калашникова или прокатиться на бронетехнике.

Как военная техника покорила китайцев? И что еще их интересует?

Сколько стоит "военный опыт"

Подобные милитари- туры предлагаются в нескольких форматах — от коротких ознакомительных до полноценных программ на несколько часов. Например, один из популярных пакетов — "Комплексный визит на военный полигон в Подмосковье". Его стоимость достигает примерно 350 тысяч иен (около 173 тысяч рублей), при этом перелет оплачивается отдельно.

Программа рассчитана примерно на пять с половиной часов и включает стрельбу, вождение танка и метание гранат. Есть и более доступные варианты — порядка 40 тысяч иен (около 20 тысяч рублей) за короткую экскурсию продолжительностью около 40 минут, где можно пострелять и увидеть технику. Несмотря на цену, интерес к таким предложениям остается высоким.

Судя по публикациям в китайских соцсетях, впечатления у участников таких туров преимущественно положительные.

При этом, как следует из описаний, стрельба ведется холостыми патронами, а используемые гранаты имеют пониженную поражающую способность. Тем не менее для туристов это не снижает ценности опыта — важен сам факт участия в подобной активности.

Почему это стало популярным

Одна из причин — эффект новизны. Во многих странах доступ к подобным развлечениям ограничен или полностью отсутствует. Журналист из Пекина объясняет интерес довольно просто:

"Думаю, большинству людей просто любопытно. Всегда были люди, которые увлекались военной техникой… Просто раньше не было социальных сетей, в которых можно было опубликовать фотографии".

На фоне охлаждения отношений между Китаем и Японией часть туристов начала искать альтернативные направления. Россия оказалась удобным вариантом — географически близким и относительно доступным. Особенно заметен рост поездок в периоды длинных праздников, например, во время китайского Нового года.

Серьезным стимулом для роста турпотока стало и упрощение въезда. В декабре 2025 года был подписан указ, позволяющий гражданам Китая посещать Россию без визы на срок до 30 дней.

Три типа китайских туристов

Эксперты выделяют несколько групп туристов из Китая, которые по-разному воспринимают Россию.

Первая — старшее поколение. Эти путешественники предпочитают классические маршруты: Москва, Санкт-Петербург, Золотое кольцо. Их интерес — история, культура и ностальгия.

Вторая группа — более молодые и обеспеченные туристы, включая предпринимателей. Они ищут новые впечатления, посещают предприятия, космодромы, природные регионы. Именно среди них популярны активные и необычные форматы отдыха.

Третья категория — молодежь: студенты, блогеры, геймеры. Они едут за контентом, эмоциями и опытом, который можно показать в соцсетях. Милитари-туры как раз вписываются в их запросы.

Ключевую роль в приеме туристов играет Дальний Восток. Приморский край принимает около 40% всех безвизовых групп. Близость к границе делает его удобной точкой входа, а развитая транспортная сеть — дополнительным преимуществом. Планируется также расширение авиасообщения: количество прямых рейсов между Китаем и регионами России может значительно увеличиться.

Новые стандарты туристического бизнеса в России

С 2026 года в России вводятся национальные стандарты, регулирующие работу с иностранными туристами. Они касаются размещения, питания, транспорта и других аспектов. Особое внимание уделяется именно гостям из Китая. Это отражает стратегический подход: китайский рынок рассматривается как один из ключевых для развития отрасли.

Глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе подчеркивает, что запросы туристов изменились. По ее словам, современные путешественники ищут яркие и необычные впечатления.

"Приезжают развлекаться — посетить парк "Патриот", посидеть в танке, покататься на нем", — отмечает Ломидзе.