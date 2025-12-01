https://ria.ru/20251201/kitay-2058862604.html
Путин подписал указ о безвизовом въезде для граждан КНР
2025-12-01T10:27:00+03:00
2025-12-01T10:27:00+03:00
2025-12-01T11:42:00+03:00
туризм
россия
китай
владимир путин
новости - туризм
россия
китай
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости.
Президент Владимир Путин подписал указ
о безвизовом въезде в Россию для граждан КНР.
"До 14 сентября 2026 года включительно с учетом принципа взаимности граждане Китайской Народной Республики вправе осуществлять въезд в Россию
и пребывать в России не более 30 дней с гостевым или деловым визитом, в качестве туристов, для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных мероприятиях", — говорится в документе.
Китайцы также смогут осуществлять транзитный проезд или выезд из России без оформления виз, имея при себе обычный паспорт гражданина КНР
.
При этом перечисленные нормы не распространяются на тех, кто приезжает для осуществления трудовой, в том числе журналистской, деятельности и получения образования.
Указ вступает в силу со дня его подписания — 1 декабря.
МИД Китая 2 сентября объявил о введении на год пробного 30-дневого безвизового режима для россиян. Он действует для обладателей общегражданских заграничных паспортов и распространяется на тех, кто планирует поездки в КНР с туристическими и деловыми целями, а также для участия в гуманитарных обменах, посещения родственников или с целью транзита.