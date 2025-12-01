Путин подписал указ о безвизовом въезде для граждан КНР

При этом перечисленные нормы не распространяются на тех, кто приезжает для осуществления трудовой, в том числе журналистской, деятельности и получения образования.

МИД Китая 2 сентября объявил о введении на год пробного 30-дневого безвизового режима для россиян. Он действует для обладателей общегражданских заграничных паспортов и распространяется на тех, кто планирует поездки в КНР с туристическими и деловыми целями, а также для участия в гуманитарных обменах, посещения родственников или с целью транзита.