Путин подписал указ о безвизовом въезде для граждан КНР
Туризм
 
10:27 01.12.2025 (обновлено: 11:42 01.12.2025)
Путин подписал указ о безвизовом въезде для граждан КНР
Президент Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде в Россию для граждан КНР. РИА Новости, 01.12.2025
Путин подписал указ о безвизовом въезде для граждан КНР

Путин подписал указ о безвизовом въезде для граждан Китая на срок до 30 дней

Китайские туристы возле Морского вокзала во Владивостоке
Китайские туристы возле Морского вокзала во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Китайские туристы возле Морского вокзала во Владивостоке. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде в Россию для граждан КНР.
"До 14 сентября 2026 года включительно с учетом принципа взаимности граждане Китайской Народной Республики вправе осуществлять въезд в Россию и пребывать в России не более 30 дней с гостевым или деловым визитом, в качестве туристов, для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных мероприятиях", — говорится в документе.
Великая Китайская стена - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Российские туристы переориентировались на Китай, рассказали эксперты
26 ноября, 10:27
Китайцы также смогут осуществлять транзитный проезд или выезд из России без оформления виз, имея при себе обычный паспорт гражданина КНР.
При этом перечисленные нормы не распространяются на тех, кто приезжает для осуществления трудовой, в том числе журналистской, деятельности и получения образования.
Указ вступает в силу со дня его подписания — 1 декабря.
МИД Китая 2 сентября объявил о введении на год пробного 30-дневого безвизового режима для россиян. Он действует для обладателей общегражданских заграничных паспортов и распространяется на тех, кто планирует поездки в КНР с туристическими и деловыми целями, а также для участия в гуманитарных обменах, посещения родственников или с целью транзита.
Туристки в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
"Безвиз" в Китай. Что нужно знать туристам о новых правилах въезда в КНР
3 сентября, 08:00
 
Туризм Россия Китай Владимир Путин Новости - Туризм
 
 
