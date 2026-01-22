Рейтинг@Mail.ru
В АТОР рассказали, за чем едут в Россию иностранные туристы
Туризм
Туризм
 
08:35 22.01.2026
В АТОР рассказали, за чем едут в Россию иностранные туристы
В АТОР рассказали, за чем едут в Россию иностранные туристы - РИА Новости, 22.01.2026
В АТОР рассказали, за чем едут в Россию иностранные туристы
Иностранные туристы едут в Россию за впечатлениями – потрогать хаски или посидеть в танке в парке "Патриот", рассказала в интервью РИА Новости глава Ассоциации... РИА Новости, 22.01.2026
В АТОР рассказали, за чем едут в Россию иностранные туристы

Глава АТОР Ломидзе: иностранные туристы едут в Россию за впечатлениями

Иностранные туристы на Красной площади в Москве
Иностранные туристы на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Иностранные туристы на Красной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Иностранные туристы едут в Россию за впечатлениями – потрогать хаски или посидеть в танке в парке "Патриот", рассказала в интервью РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
На протяжении последних десятилетий российская туристическая отрасль работала в основном с туристами из Европы и из приграничных регионов и туристический продукт формировался для этих целевых рынков, напомнила она.
"После пандемии ситуация поменялась, и сейчас мы работаем с другими рынками и запросами. Им интересна культура и достопримечательности, но в меньшей степени", - сказала Ломидзе.
По ее словам, новые туристы приезжают за яркими впечатлениями, за чем-то по-настоящему непривычным для себя.
"Например, покататься на санках по снегу, потрогать хаски или увидеть море зелени, если мы говорим о туристах из арабских стран. Приезжают развлекаться - посетить парк "Патриот", посидеть в танке, покататься на нем. Китайские и арабские туристы активно запрашивают такой вид развлечений", - добавила глава АТОР.
Но для таких гостей необходимо адаптировать и инфраструктуру, так как их культурные и бытовые привычки отличаются от российских. "Это не хорошо и не плохо, просто это надо учитывать с точки зрения гостеприимства: правильно оборудовать санитарные зоны, думать над количеством и качеством ресторанов с привычной им пищей", - пояснила Ломидзе.
