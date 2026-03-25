Фетисов усомнился в идее Третьяка по проведению матчей с Канадой и США

МОСКВА, 25 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли депутат Госдумы Вячеслав Фетисов выразил сомнение в том, что в Канаде и США заинтересованы в проведении товарищеских матчей со сборной России по хоккею.

"О какой сборной Канады, например, идет речь? Сборной, составленной из игроков Национальной хоккейной лиги, из студентов, из любителей? Ведь сборные Канады и США собирают только на определенные соревнования, например, на Кубок мира или Олимпийские игры. НХЛ же совсем независимая организация, и интересы клубов играют в ней определяющую роль. В свое время они искали возможности проведения Суперсерий, в которых мы участвовали", - добавил собеседник агентства.