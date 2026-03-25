Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей
 
13:07 25.03.2026 (обновлено: 13:35 25.03.2026)
https://ria.ru/20260325/fetisov-2082811271.html
Фетисов усомнился в идее Третьяка по проведению матчей с Канадой и США
Фетисов усомнился в идее Третьяка по проведению матчей с Канадой и США
2026-03-25T13:07:00+03:00
2026-03-25T13:35:00+03:00
хоккей
спорт
канада
сша
россия
вячеслав фетисов
владислав третьяк
сергей стиллавин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068905129_0:130:3071:1857_1920x0_80_0_0_fe8d555b5f9e3f0fe66cb11e5003a324.jpg
https://ria.ru/20260323/khokkey-2082513180.html
канада
сша
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068905129_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_49613ab0ded6c103809261b7b231739b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Хоккей, Спорт, Канада, США, Россия, Вячеслав Фетисов, Владислав Третьяк, Сергей Стиллавин, Федерация хоккея России (ФХР), Международная федерация хоккея (IIHF), Госдума РФ, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВячеслав Фетисов
Вячеслав Фетисов - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Вячеслав Фетисов. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 25 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли депутат Госдумы Вячеслав Фетисов выразил сомнение в том, что в Канаде и США заинтересованы в проведении товарищеских матчей со сборной России по хоккею.
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк в среду заявил в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести", что организация ищет варианты для проведения товарищеских матчей со сборными США и Канады. Ранее Третьяк сообщил, что федерация подаст документы в Международную федерацию хоккея (IIHF) для включения сборной России в международный календарь, а в случае отказа ФХР намерена вести переговоры о возвращении на международную арену с позиции силы. В 2022 году IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине.
"А зачем это надо канадцам и американцам? Даже у студентов в Канаде и США есть свой сложный календарь. Я не могу комментировать ситуацию, не зная, с кем там ведутся переговоры. Национальная хоккейная лига, по-моему, уже ответила, что у нее есть свой утвержденный календарь. У нас много чего говорят люди, будем ждать. Если бы я отвечал за это дело, то я бы сказал, возможно это или невозможно. Но это же новостные дела, сначала надо добиться результата, а потом что-то объявлять", - сказал РИА Новости Фетисов, оценивая перспективы проведения подобных матчей.
"О какой сборной Канады, например, идет речь? Сборной, составленной из игроков Национальной хоккейной лиги, из студентов, из любителей? Ведь сборные Канады и США собирают только на определенные соревнования, например, на Кубок мира или Олимпийские игры. НХЛ же совсем независимая организация, и интересы клубов играют в ней определяющую роль. В свое время они искали возможности проведения Суперсерий, в которых мы участвовали", - добавил собеседник агентства.
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Салават Юлаев
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Торпедо НН
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Трактор
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    СКА
    4
    2
  • Баскетбол
    Завершен
    Автодор
    МБА
    73
    91
  • Баскетбол
    Завершен
    Самара
    Локомотив-Кубань
    63
    104
  • Теннис
    Завершен
    Е. Рыбакина
    Д. Пегула
    266
    634
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала