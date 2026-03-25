Фетисов усомнился в идее Третьяка по проведению матчей с Канадой и США
2026-03-25T13:07:00+03:00
Фетисов сомневается, что Канада и США заинтересованы в матчах со сборной России
МОСКВА, 25 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли депутат Госдумы Вячеслав Фетисов выразил сомнение в том, что в Канаде и США заинтересованы в проведении товарищеских матчей со сборной России по хоккею.
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк
в среду заявил в интервью Сергею Стиллавину
для ИС "Вести", что организация ищет варианты для проведения товарищеских матчей со сборными США
и Канады
. Ранее Третьяк сообщил, что федерация подаст документы в Международную федерацию хоккея (IIHF)
для включения сборной России
в международный календарь, а в случае отказа ФХР намерена вести переговоры о возвращении на международную арену с позиции силы. В 2022 году IIHF отстранила сборные России и Белоруссии
от соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине
.
"А зачем это надо канадцам и американцам? Даже у студентов в Канаде и США есть свой сложный календарь. Я не могу комментировать ситуацию, не зная, с кем там ведутся переговоры. Национальная хоккейная лига
, по-моему, уже ответила, что у нее есть свой утвержденный календарь. У нас много чего говорят люди, будем ждать. Если бы я отвечал за это дело, то я бы сказал, возможно это или невозможно. Но это же новостные дела, сначала надо добиться результата, а потом что-то объявлять", - сказал РИА Новости Фетисов
, оценивая перспективы проведения подобных матчей.
"О какой сборной Канады, например, идет речь? Сборной, составленной из игроков Национальной хоккейной лиги, из студентов, из любителей? Ведь сборные Канады и США собирают только на определенные соревнования, например, на Кубок мира или Олимпийские игры. НХЛ же совсем независимая организация, и интересы клубов играют в ней определяющую роль. В свое время они искали возможности проведения Суперсерий, в которых мы участвовали", - добавил собеседник агентства.