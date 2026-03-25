Эйфман попросил Путина помочь в строительстве Дворца танца к юбилею театра - РИА Новости, 25.03.2026
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
23:22 25.03.2026
Эйфман попросил Путина помочь в строительстве Дворца танца к юбилею театра
Эйфман попросил Путина помочь в строительстве Дворца танца к юбилею театра - РИА Новости, 25.03.2026
Эйфман попросил Путина помочь в строительстве Дворца танца к юбилею театра
Художественный руководитель - президент Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Борис Эйфман обратился к президенту России Владимиру... РИА Новости, 25.03.2026
2026-03-25T23:22:00+03:00
2026-03-25T23:22:00+03:00
культура
россия
санкт-петербург
владимир путин
борис эйфман
россия
санкт-петербург
россия, санкт-петербург, владимир путин, борис эйфман
Культура, Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Борис Эйфман
Эйфман попросил Путина помочь в строительстве Дворца танца к юбилею театра

Эйфман попросил Путина о содействии в строительстве Дворца танца к юбилею театра

Художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного академического театра балета, народный артист России Борис Эйфман
Художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного академического театра балета, народный артист России Борис Эйфман - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
Художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного академического театра балета, народный артист России Борис Эйфман. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Художественный руководитель - президент Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Борис Эйфман обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о содействии в реализации строительства Дворца танца к 50-летнему юбилею театра.
"В сентября 2027 года нашему театру исполняется 50 лет. Для театра и для меня лично необходимость отмечать полувековой юбилей на чужой сцене будет тяжелым ударом... До юбилея театра осталось полтора года - срок небольшой, но реальный. Все зависит от организации процесса строительства, который, на мой взгляд, не соответствует необходимому профессиональному уровню. Прошу вас привлечь внимание профильных ведомств", - сказал он на заседании Совета по культуре.
Эйфман отметил, что труппа театра, не имея собственной сцены, создает качественный отечественный балетный репертуар и является одним из лидеров культурной дипломатии России.
"Четверть века мы ждем появления в Санкт-Петербурге Дворца танца - нашего будущего театра и международного центра хореографического искусства... За последние 25 лет концепция строительства комплекса здания многократно менялась, но всегда сохранялась идея возведения Дворца танца", - подчеркнул он.
Кроме того, Эйфман пригласил Путина на открытие долгожданного Дворца танца. "Это стало бы для нас бесценным подарком", - сказал он, обращаясь к Путину.
На прошлогоднем заседании Совета по культуре и искусству Путин пообещал связаться с Эйфманом по вопросу завершения строительства нового здания театра в Санкт-Петербурге. Глава государства поинтересовался у балетмейстера, как реализуется проект. Эйфман, в свою очередь, попросил президента еще раз обратить внимание на эту проблему, и Путин пообещал обсудить с ним вопрос строительства.
КультураРоссияСанкт-ПетербургВладимир ПутинБорис Эйфман
 
 
