https://ria.ru/20260325/ejfman-2082951645.html
Эйфман попросил Путина помочь в строительстве Дворца танца к юбилею театра
Художественный руководитель - президент Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Борис Эйфман обратился к президенту России Владимиру...
культура
россия
санкт-петербург
владимир путин
борис эйфман
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802527261_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5f654d892f3a55b145bd5be2069223e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802527261_333:0:3064:2048_1920x0_80_0_0_783121491511e0695190bae126009baf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Художественный руководитель - президент Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Борис Эйфман обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о содействии в реализации строительства Дворца танца к 50-летнему юбилею театра.
"В сентября 2027 года нашему театру исполняется 50 лет. Для театра и для меня лично необходимость отмечать полувековой юбилей на чужой сцене будет тяжелым ударом... До юбилея театра осталось полтора года - срок небольшой, но реальный. Все зависит от организации процесса строительства, который, на мой взгляд, не соответствует необходимому профессиональному уровню. Прошу вас привлечь внимание профильных ведомств", - сказал он на заседании Совета по культуре.
Эйфман
отметил, что труппа театра, не имея собственной сцены, создает качественный отечественный балетный репертуар и является одним из лидеров культурной дипломатии России
.
"Четверть века мы ждем появления в Санкт-Петербурге
Дворца танца - нашего будущего театра и международного центра хореографического искусства... За последние 25 лет концепция строительства комплекса здания многократно менялась, но всегда сохранялась идея возведения Дворца танца", - подчеркнул он.
Кроме того, Эйфман пригласил Путина
на открытие долгожданного Дворца танца. "Это стало бы для нас бесценным подарком", - сказал он, обращаясь к Путину.
На прошлогоднем заседании Совета по культуре и искусству Путин пообещал связаться с Эйфманом по вопросу завершения строительства нового здания театра в Санкт-Петербурге. Глава государства поинтересовался у балетмейстера, как реализуется проект. Эйфман, в свою очередь, попросил президента еще раз обратить внимание на эту проблему, и Путин пообещал обсудить с ним вопрос строительства.