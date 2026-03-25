Сенегал подал апелляцию на решение о лишении Кубка Африки
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
19:40 25.03.2026 (обновлено: 21:26 25.03.2026)
Сенегал подал апелляцию на решение о лишении Кубка Африки
Сенегал подал апелляцию на решение о лишении Кубка Африки - РИА Новости Спорт, 25.03.2026
Сенегал подал апелляцию на решение о лишении Кубка Африки
Спортивный арбитражный суд (CAS) на своем официальном сайте объявил о получении апелляции Сенегальской федерации футбола (FSF) на решение о лишении национальной РИА Новости Спорт, 25.03.2026
футбол
спорт
спортивный арбитражный суд (cas)
caf
кубок африканских наций
сенегал
марокко
спорт, спортивный арбитражный суд (cas), caf, кубок африканских наций, сенегал, марокко
Футбол, Спорт, Спортивный арбитражный суд (CAS), CAF, Кубок африканских наций, Сенегал, Марокко
Сенегал подал апелляцию на решение о лишении Кубка Африки

CAS получила апелляцию Сенегала на решение о лишении титула Кубка Африки

© Соцсети сенегальской сборнойСборная Сенегала с Кубком Африки
Сборная Сенегала с Кубком Африки - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
© Соцсети сенегальской сборной
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Спортивный арбитражный суд (CAS) на своем официальном сайте объявил о получении апелляции Сенегальской федерации футбола (FSF) на решение о лишении национальной сборной страны титула чемпиона Кубка африканских наций.
Апелляционный комитет Африканской конфедерации футбола (CAF) 17 марта присудил сборной Сенегала техническое поражение в финальном матче Кубка африканских наций против команды Марокко. В финале 18 января сенегальцы обыграли хозяев турнира в дополнительное время (1:0). В добавленное ко второму тайму время в ворота сборной Сенегала был назначен пенальти. Из-за несогласия с решением арбитра игроки сборной Сенегала ушли в подтрибунное помещение, что является нарушением статьи 82 регламента турнира, согласно которой команда исключается из соревнований, если она покинула поле до окончания матча без разрешения судьи. FSF в ответ объявила о намерении подать апелляцию в CAS, а правительство Сенегала потребовало проверить CAF на предмет коррупции.
Апелляция FSF была зарегистрирована в среду, 25 марта. Для рассмотрения дела будет назначена арбитражная комиссия CAS. Процессуальные сроки в настоящий момент неизвестны из-за просьбы FSF о приостановке сроков подачи апелляционной записки с юридическими аргументами до получения решения CAF с полным обоснованием.
ФутболСпортСпортивный арбитражный суд (CAS)CAFКубок африканских нацийСенегалМарокко
 
