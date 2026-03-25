Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол
 
21:29 25.03.2026
https://ria.ru/20260325/baltika-2082936345.html
"Балтика" запросила у КДК РФС полный текст решения по Талалаеву
"Балтика" запросила у КДК РФС полный текст решения по Талалаеву
"Балтика" запросила у контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) полный текст решения о четырехматчевой дисквалификации... РИА Новости Спорт, 25.03.2026
2026-03-25T21:29:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044639152_192:61:1733:928_1920x0_80_0_0_eb7d0b60c505de9f5dac0348c5b56221.jpg
https://ria.ru/20260316/chelestini-2081067765.html
калининград
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044639152_156:0:1796:1230_1920x0_80_0_0_dd7accd932c2ed67fe99c3ca1f0aaa8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Футбол, Спорт, Калининград, Андрей Талалаев, Артур Григорьянц, Фабио Челестини, Российский футбольный союз (РФС), Энрике Кармо, Балтика, Российская премьер-лига (РПЛ), ПФК ЦСКА, Краснодар
"Балтика" запросила у КДК РФС полный текст решения по Талалаеву

"Балтика" запросила у КДК РФС полный текст решения о дисквалификации Талалаева

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкАндрей Талалаев
Андрей Талалаев - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
Андрей Талалаев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. "Балтика" запросила у контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) полный текст решения о четырехматчевой дисквалификации главного тренера команды Андрея Талалаева, сообщил РИА Новости глава комитета Артур Григорьянц.
14 марта в Калининграде состоялся матч 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Балтика" - ЦСКА (1:0).В конце игры Талалаев выбил мяч на трибуны, после чего его толкнул футболист армейцев Энрике Кармо. Инцидент вызвал драку, в которой участвовали игроки и члены тренерского штаба обоих клубов, по ее итогам Талалаев и главный тренер ЦСКА Фабио Челестини получили прямые красные карточки. По итогам заседания КДК РФС, на котором присутствовали оба специалиста, 20 марта было принято решение дисквалифицировать Талалаева на четыре матча РПЛ.
Российская премьер-лига (РПЛ)
14 марта 2026 • начало в 20:30
Завершен
Балтика
1 : 0
ЦСКА
63‎’‎ • Брайан Хиль
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Балтика" запросила полный текст решения. У КДК на изготовление полного текста решения есть срок в течение 20 календарных дней. Окончательный срок на его изготовление - 12 апреля", - сказал Григорьянц.
В случае, если "Балтика" будет оспаривать срок дисквалификации Талалаева, рассмотрением этого вопроса будет заниматься апелляционный комитет Российского футбольного союза. Из-за дисквалификации Талалаев уже пропустил матч 22-го тура РПЛ против "Сочи" (4:0). Санкция также распространяется на игры против махачкалинского "Динамо" (5 апреля), "Нижнего Новгорода" (11 апреля) и "Краснодара" (19 апреля).
"Балтика" после 22 туров занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. Отставание от идущего первым "Краснодара" составляет 7 очков, отрыв от располагающегося пятым ЦСКА составляет 3 очка.
ЦСКА попросил РФС отменить удаление Челестини
16 марта, 18:23
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Салават Юлаев
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Торпедо НН
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Трактор
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    СКА
    4
    2
  • Баскетбол
    Завершен
    Автодор
    МБА
    73
    91
  • Баскетбол
    Завершен
    Самара
    Локомотив-Кубань
    63
    104
  • Теннис
    Завершен
    Е. Рыбакина
    Д. Пегула
    266
    634
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала