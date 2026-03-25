"Балтика" запросила у КДК РФС полный текст решения по Талалаеву

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. "Балтика" запросила у контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) полный текст решения о четырехматчевой дисквалификации главного тренера команды Андрея Талалаева, сообщил РИА Новости глава комитета Артур Григорьянц.
14 марта в Калининграде состоялся матч 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Балтика" - ЦСКА (1:0).В конце игры Талалаев выбил мяч на трибуны, после чего его толкнул футболист армейцев Энрике Кармо. Инцидент вызвал драку, в которой участвовали игроки и члены тренерского штаба обоих клубов, по ее итогам Талалаев и главный тренер ЦСКА Фабио Челестини получили прямые красные карточки. По итогам заседания КДК РФС, на котором присутствовали оба специалиста, 20 марта было принято решение дисквалифицировать Талалаева на четыре матча РПЛ.
"Балтика" запросила полный текст решения. У КДК на изготовление полного текста решения есть срок в течение 20 календарных дней. Окончательный срок на его изготовление - 12 апреля", - сказал Григорьянц.
В случае, если "Балтика" будет оспаривать срок дисквалификации Талалаева, рассмотрением этого вопроса будет заниматься апелляционный комитет Российского футбольного союза. Из-за дисквалификации Талалаев уже пропустил матч 22-го тура РПЛ против "Сочи" (4:0). Санкция также распространяется на игры против махачкалинского "Динамо" (5 апреля), "Нижнего Новгорода" (11 апреля) и "Краснодара" (19 апреля).
"Балтика" после 22 туров занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. Отставание от идущего первым "Краснодара" составляет 7 очков, отрыв от располагающегося пятым ЦСКА составляет 3 очка.
