Рейтинг@Mail.ru
"Ак Барс" увеличил преимущество в серии плей-офф КХЛ против "Трактора"
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед
Хоккей
 
22:00 25.03.2026 (обновлено: 22:01 25.03.2026)
https://ria.ru/20260325/akbars-2082940596.html
"Ак Барс" увеличил преимущество в серии плей-офф КХЛ против "Трактора"
Казанский "Ак Барс" выиграл у челябинского "Трактора" во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина и одержал свою 800-ю победу в Континентальной... РИА Новости Спорт, 25.03.2026
2026-03-25T22:00:00+03:00
2026-03-25T22:01:00+03:00
хоккей
спорт
франк артига
тимур билялов
артем галимов
кирилл семёнов
ак барс
трактор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/19/2082940447_0:156:3072:1884_1920x0_80_0_0_bfa335044aef5bb7bb1601ffa987ee46.jpg
https://ria.ru/20260325/salavat-2082908868.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/19/2082940447_343:0:3072:2047_1920x0_80_0_0_948cbb6930af5ead4a5a97404f25c1d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, франк артига, тимур билялов, артем галимов, кирилл семёнов, ак барс, трактор, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Франк Артига, Тимур Билялов, Артем Галимов, Кирилл Семёнов, Ак Барс, Трактор, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкХоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань) - "Трактор" (Челябинск)
Хоккей. КХЛ. Ак Барс (Казань) - Трактор (Челябинск) - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Казанский "Ак Барс" выиграл у челябинского "Трактора" во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина и одержал свою 800-ю победу в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
25 марта 2026 • начало в 19:30
Завершен
Ак Барс
4 : 2
Трактор
00:31 • Артем Галимов
(Тимур Билялов)
01:19 • Кирилл Семенов
(Александр Хмелевский, Алексей Марченко)
09:19 • Mitchell Miller
(Никита Лямкин, Артем Галимов)
13:26 • Кирилл Семенов
(Нэйтан Тодд)
05:52 • Андрей Никонов
(Сергей Телегин, Алексей Рыкманов)
17:55 • Джошуа Ливо
(Виталий Кравцов, Максим Джиошвили)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча прошла в среду в Казани и завершилась со счетом 4:2 (0:1, 3:1, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Артем Галимов (21-я минута), Кирилл Семенов (22, 54) и Митчелл Миллер (30). У "Трактора" отличились Андрей Никонов (6) и Джошуа Ливо (38).
Вратарь "Ак Барса" Тимур Билялов отдал на Галимова голевую передачу, которая стала для него 16-й за карьеру в КХЛ. Билялов теперь является лучшим бомбардиром среди вратарей за всю историю лиги с учетом плей-офф.
Главный тренер казанского футбольного клуба "Рубин" испанец Франк Артига исполнил символическое вбрасывание перед началом встречи.
Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу "Ак Барса". Третья игра пройдет в Челябинске 27 марта.
По итогам регулярного чемпионата "Ак Барс" занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции, "Трактор" стал шестым.
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Салават Юлаев
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Торпедо НН
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Трактор
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    СКА
    4
    2
  • Баскетбол
    Завершен
    Автодор
    МБА
    73
    91
  • Баскетбол
    Завершен
    Самара
    Локомотив-Кубань
    63
    104
  • Теннис
    Завершен
    Е. Рыбакина
    Д. Пегула
    266
    634
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала