"Ак Барс" увеличил преимущество в серии плей-офф КХЛ против "Трактора"

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Казанский "Ак Барс" выиграл у челябинского "Трактора" во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина и одержал свою 800-ю победу в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
25 марта 2026 • начало в 19:30
00:31 • Артем Галимов
01:19 • Кирилл Семенов
09:19 • Mitchell Miller
13:26 • Кирилл Семенов
05:52 • Андрей Никонов
(Сергей Телегин, Алексей Рыкманов)
17:55 • Джошуа Ливо
(Виталий Кравцов, Максим Джиошвили)
Встреча прошла в среду в Казани и завершилась со счетом 4:2 (0:1, 3:1, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Артем Галимов (21-я минута), Кирилл Семенов (22, 54) и Митчелл Миллер (30). У "Трактора" отличились Андрей Никонов (6) и Джошуа Ливо (38).
Вратарь "Ак Барса" Тимур Билялов отдал на Галимова голевую передачу, которая стала для него 16-й за карьеру в КХЛ. Билялов теперь является лучшим бомбардиром среди вратарей за всю историю лиги с учетом плей-офф.
Главный тренер казанского футбольного клуба "Рубин" испанец Франк Артига исполнил символическое вбрасывание перед началом встречи.
Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу "Ак Барса". Третья игра пройдет в Челябинске 27 марта.
По итогам регулярного чемпионата "Ак Барс" занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции, "Трактор" стал шестым.