"Ак Барс" увеличил преимущество в серии плей-офф КХЛ против "Трактора"

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Казанский "Ак Барс" выиграл у челябинского "Трактора" во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина и одержал свою 800-ю победу в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Встреча прошла в среду в Казани и завершилась со счетом 4:2 (0:1, 3:1, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Артем Галимов (21-я минута), Кирилл Семенов (22, 54) и Митчелл Миллер (30). У " Трактора " отличились Андрей Никонов (6) и Джошуа Ливо (38).

Вратарь " Ак Барса Тимур Билялов отдал на Галимова голевую передачу, которая стала для него 16-й за карьеру в КХЛ . Билялов теперь является лучшим бомбардиром среди вратарей за всю историю лиги с учетом плей-офф.

Главный тренер казанского футбольного клуба " Рубин " испанец Франк Артига исполнил символическое вбрасывание перед началом встречи.

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу "Ак Барса". Третья игра пройдет в Челябинске 27 марта.