Жамнов просил игроков "Спартака" не реагировать на провокации Радулова

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер московского "Спартака" Алексей Жамнов признался, что просил от своих подопечных не реагировать на провокации хоккеистов ярославского "Локомотива" Егора Сурина и Александра Радулова в очных матчах серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
"Спартак" во вторник проиграл "Локомотиву" в первом матче серии первого раунда со счетом 3:5. Радулов набрал два очка (1 гол и 1 передача), Сурин отметился ассистом. В матче команды совершили суммарно 96 силовых приемов.
24 марта 2026 • начало в 19:30
Завершен
18:04 • Александр Радулов
(Егор Сурин, Георгий Иванов)
19:57 • Георгий Иванов
06:02 • Рихард Паник
11:20 • Мартин Гернат
• Никита Кирьянов
08:10 • Демид Мансуров
(Даниил Орлов, Александр Беляев)
10:55 • Даниил Гутик
03:21 • Герман Рубцов
(Егор Филин)
"Согласен, что именно в таком режиме "Спартаку" придется работать в серии против "Локомотива". Мы прекрасно знаем, какой у нас соперник. Мы должны так действовать все 60 минут. У нас было неплохое начало матча, но впоследствии мы откатились, хотя такой установки не было. Отдали инициативу сопернику и дали им вернуться в эту игру до конца первого периода. Что касается наших удалений, то, конечно, в таких играх удаляться нельзя, но эмоции, бывает, перехлестывают. Начинать игру против "Локомотива" в меньшинстве значит дать сопернику глоток свежего воздуха", - сказал Жамнов.
"Сказали команде спокойно реагировать на поведение Сурина и Радулова. Была установка играть в хоккей и выполнять свою работу, а на провокации не обращать внимания", - добавил он.