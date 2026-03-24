Жамнов просил игроков "Спартака" не реагировать на провокации Радулова - РИА Новости Спорт, 24.03.2026
Хоккей
23:16 24.03.2026 (обновлено: 23:19 24.03.2026)
Жамнов просил игроков "Спартака" не реагировать на провокации Радулова
Жамнов просил игроков "Спартака" не реагировать на провокации Радулова - РИА Новости Спорт, 24.03.2026
Жамнов просил игроков "Спартака" не реагировать на провокации Радулова
Главный тренер московского "Спартака" Алексей Жамнов признался, что просил от своих подопечных не реагировать на провокации хоккеистов ярославского "Локомотива" РИА Новости Спорт, 24.03.2026
хоккей
алексей жамнов
александр радулов
континентальная хоккейная лига (кхл)
спорт
спартак (москва)
локомотив (ярославль)
алексей жамнов, александр радулов, континентальная хоккейная лига (кхл), спорт, спартак (москва), локомотив (ярославль)
Хоккей, Алексей Жамнов, Александр Радулов, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Спорт, Спартак (Москва), Локомотив (Ярославль)
Жамнов просил игроков "Спартака" не реагировать на провокации Радулова

Жамнов: просил игроков "Спартака" не вестись на провокации Сурина и Радулова

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер московского "Спартака" Алексей Жамнов признался, что просил от своих подопечных не реагировать на провокации хоккеистов ярославского "Локомотива" Егора Сурина и Александра Радулова в очных матчах серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
"Спартак" во вторник проиграл "Локомотиву" в первом матче серии первого раунда со счетом 3:5. Радулов набрал два очка (1 гол и 1 передача), Сурин отметился ассистом. В матче команды совершили суммарно 96 силовых приемов.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
24 марта 2026 • начало в 19:30
Завершен
Локомотив
5 : 3
Спартак Москва
18:04 • Александр Радулов
(Егор Сурин, Георгий Иванов)
19:57 • Георгий Иванов
(Александр Радулов, Рушан Рафиков)
06:02 • Рихард Паник
(Алексей Береглазов, Байрон Фроуз)
11:20 • Мартин Гернат
(Алексей Береглазов, Байрон Фроуз)
Никита Кирьянов
08:10 • Демид Мансуров
(Даниил Орлов, Александр Беляев)
10:55 • Даниил Гутик
(Павел Порядин, Иван Морозов)
03:21 • Герман Рубцов
(Егор Филин)
Календарь Турнирная таблица История встреч
«
"Согласен, что именно в таком режиме "Спартаку" придется работать в серии против "Локомотива". Мы прекрасно знаем, какой у нас соперник. Мы должны так действовать все 60 минут. У нас было неплохое начало матча, но впоследствии мы откатились, хотя такой установки не было. Отдали инициативу сопернику и дали им вернуться в эту игру до конца первого периода. Что касается наших удалений, то, конечно, в таких играх удаляться нельзя, но эмоции, бывает, перехлестывают. Начинать игру против "Локомотива" в меньшинстве значит дать сопернику глоток свежего воздуха", - сказал Жамнов.
"Сказали команде спокойно реагировать на поведение Сурина и Радулова. Была установка играть в хоккей и выполнять свою работу, а на провокации не обращать внимания", - добавил он.
ХоккейАлексей ЖамновАлександр РадуловКХЛ 2025-2026СпортХК Спартак (Москва)Локомотив (Ярославль)
 
Матч-центр
Матч-центр
