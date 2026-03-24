Появились новые космические угрозы Земле

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Пока земляне обсуждают свои насущные проблемы, космос готовит сценарии, которые заставляют пересмотреть представления о прошлом и будущем нашей планеты. За последние месяцы астрономы обнаружили сразу несколько объектов, способных пролить свет на то, что ждет Землю уже в следующем десятилетии.

Уже стоит паниковать?

Примерно в 2400 световых годах от нас, в северном созвездии Лиры, ученые из Кардиффского университета и Университетского колледжа Лондона обнаружили нечто необычное: огромное скопление железа.

По мнению астрономов, этот объект может представлять собой остатки каменистой планеты, поглощенной своей звездой в конце ее жизненного цикла. The Times, опубликовавшая результаты исследования, называет находку "бруском железа", который позволяет заглянуть в далекое будущее Земли.

Через несколько миллиардов лет наше Солнце, исчерпав топливо, начнет расширяться. Оно раздуется до огромных размеров и поглотит сначала Меркурий и Венеру, а затем, вероятно, и Землю. От нашей планеты останется лишь железное облако, парящее в космосе.

Ученые подчеркивают , что это лишь одна из гипотез, но она дает представление о том, какие процессы ожидают Солнечную систему в далеком будущем.

Опасное облако размером с тридцать Лун

Это не единственная угроза. Прямо сейчас на нашу галактику, Млечный Путь, со скоростью 700 тысяч километров в час надвигается гигантское облако газа.

Речь идет об облаке Смит, открытом в 1960-х годах радиоастрономом-любительницей Гейл Смит. Его размеры впечатляют: длина — 11 тысяч световых лет, ширина — 2,5 тысячи световых лет, а масса в два миллиона раз превышает солнечную. Если бы человек мог видеть радиоволны, это облако занимало бы на небе в 30 раз больше места, чем Луна.

© NASA Облако межзвездного газа на снимке рентгеновского телескопа "Чандра"

Долгое время астрономы считали, что облако Смит — фрагмент погибшей карликовой галактики, разорванной Млечным Путем. Однако наблюдения орбитальной обсерватории "Хаббл", проведенные под руководством Эндрю Фокса из Института космического телескопа в Балтиморе, опровергли эту гипотезу. Высокое содержание серы и других "металлов" говорит о том, что облако родилось внутри нашей галактики.

"Это облако является отличным примером того, как меняется облик галактик по мере течения времени. Оно показывает нам, что Млечный Путь является местом, где буквальным образом кипит жизнь, где гигантские объемы газа могут быть выброшены из одной части диска галактики и вернуться в ее лоно в другом ее регионе", — заявил Фокс.

По расчетам ученых, облако Смит было выброшено с окраин Млечного Пути около 70 миллионов лет назад. Примерно через 30 миллионов лет оно "упадет" обратно в галактику в другой ее точке. Это событие вызовет мощную вспышку звездообразования: сотни тысяч новых светил зажгутся в том месте, куда упадет облако.

Астероид 2024 YR4 — угроза или научный эксперимент?

Еще одна потенциальная угроза гораздо ближе. Астероид 2024 YR4, обнаруженный в конце прошлого года системой телескопов ATLAS, уже успел привлечь внимание астрономов. На пике вероятность его столкновения с Землей оценивалась как 1:32. Однако шанс того, что астероид врежется в Луну в 2032 году, составляет четыре процента.

Размеры YR4 впечатляют: это "шайба" диаметром около 60 метров — как 15-этажный дом. По расчетам, столкновение с Луной высвободит энергию, эквивалентную 6,5 миллиона тонн тротила, и образует кратер диаметром около километра. Удар выбросит в космос до 100 тысяч тонн лунного материала. Десятая часть, в основном мелкие частицы размером до десяти миллиметров, может притянуться к Земле, что создаст проблемы для спутников и космических станций.

Научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов призывает не драматизировать ситуацию

"Текущая оценка вероятности в четыре процента — весьма условная, — говорит он. — Такова стандартная особенность расчетов вероятности столкновения со сближающимся объектом, на ранних этапах сближения вероятность сначала растет, а затем, при дальнейших уточнениях, как правило, резко снижается и может упасть почти до нуля. Например, так было и с оценками вероятности столкновения с Землей астероида Апофис 20 лет назад".

© NASA / JPL-CalTech Фотографии Апофиса, полученные телескопами NASA с 31 октября по 13 ноября 2012 года