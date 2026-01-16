"Произойдет с Землей". Ученые сообщили о пугающей находке в космосе

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. В космосе было обнаружено огромное "железное облако", позволяющее представить возможное будущее Земли, пишет издание В космосе было обнаружено огромное "железное облако", позволяющее представить возможное будущее Земли, пишет издание The Times со ссылкой на исследования ученых из Кардиффского университета и Университетского колледжа Лондона.

Этот объект находится примерно в 2400 световых лет в северном созвездии Лиры.

"Ученые обнаружили в космосе огромный и загадочный "брусок" железа, который может дать представление о том, что в конечном итоге произойдет с Землей", — говорится в материале.

По мнению астрономов, находка может представлять собой то, что осталось от каменистой планеты, когда ее звезда расширилась в конце своего жизненного цикла. Однако это лишь одна из гипотез, указывает издание.