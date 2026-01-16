"Произойдет с Землей". Ученые сообщили о пугающей находке в космосе

https://ria.ru/20260116/kosmos-2068361905.html
В космосе было обнаружено огромное "железное облако", позволяющее представить возможное будущее Земли, пишет издание The Times со ссылкой на исследования ученых РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T16:52:00+03:00
2026-01-16T16:52:00+03:00
2026-01-16T16:55:00+03:00
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости.
В космосе было обнаружено огромное "железное облако", позволяющее представить возможное будущее Земли, пишет издание The Times
со ссылкой на исследования ученых из Кардиффского университета и Университетского колледжа Лондона.
Этот объект находится примерно в 2400 световых лет в северном созвездии Лиры.
"Ученые обнаружили в космосе огромный и загадочный "брусок" железа, который может дать представление о том, что в конечном итоге произойдет с Землей", — говорится в материале.
По мнению астрономов, находка может представлять собой то, что осталось от каменистой планеты, когда ее звезда расширилась в конце своего жизненного цикла. Однако это лишь одна из гипотез, указывает издание.
Ученые указывают, что через несколько миллиардов лет Солнце пройдет через аналогичный процесс. Когда "топливо" нашей звезды начтет заканчиваться, она раздуется до огромных размеров и поглотит, как минимум, Меркурий и Венеру, а также, вероятно, и Землю
, уточняется в материале.