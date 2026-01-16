Рейтинг@Mail.ru
"Произойдет с Землей". Ученые сообщили о пугающей находке в космосе
16:52 16.01.2026 (обновлено: 16:55 16.01.2026)
https://ria.ru/20260116/kosmos-2068361905.html
"Произойдет с Землей". Ученые сообщили о пугающей находке в космосе
"Произойдет с Землей". Ученые сообщили о пугающей находке в космосе - РИА Новости, 16.01.2026
"Произойдет с Землей". Ученые сообщили о пугающей находке в космосе
В космосе было обнаружено огромное "железное облако", позволяющее представить возможное будущее Земли, пишет издание The Times со ссылкой на исследования ученых
земля, солнце, космос
Земля, Солнце, Космос
"Произойдет с Землей". Ученые сообщили о пугающей находке в космосе

The Times: ученые обнаружили в космосе гигантское "железное облако"

© iStock.com / shulzИзображение Земли
Изображение Земли - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© iStock.com / shulz
Изображение Земли. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. В космосе было обнаружено огромное "железное облако", позволяющее представить возможное будущее Земли, пишет издание The Times со ссылкой на исследования ученых из Кардиффского университета и Университетского колледжа Лондона.
Этот объект находится примерно в 2400 световых лет в северном созвездии Лиры.
"Ученые обнаружили в космосе огромный и загадочный "брусок" железа, который может дать представление о том, что в конечном итоге произойдет с Землей", — говорится в материале.
По мнению астрономов, находка может представлять собой то, что осталось от каменистой планеты, когда ее звезда расширилась в конце своего жизненного цикла. Однако это лишь одна из гипотез, указывает издание.
Ученые указывают, что через несколько миллиардов лет Солнце пройдет через аналогичный процесс. Когда "топливо" нашей звезды начтет заканчиваться, она раздуется до огромных размеров и поглотит, как минимум, Меркурий и Венеру, а также, вероятно, и Землю, уточняется в материале.
ЗемляСолнцеКосмос
 
 
