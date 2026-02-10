Грядет катастрофа планетарных масштабов, но ученые этому только рады

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости, Захар Андреев. Уже через шесть лет рядом с Землей может произойти невиданное событие: к Луне несется огромный астероид. Есть риск, что в случае столкновения пострадают спутники и космические станции. О том, почему одни ученые призывают срочно принять меры планетарной обороны, а другие считают, что ничего делать не нужно, — в материале РИА Новости.

Шайба размером с дом

Астероид 2024 YR4 обнаружили в конце прошлого года с помощью системы телескопов ATLAS, нацеленной на поиск потенциально опасных для Земли космических объектов.

Небесный “камень” быстро получил наивысшую оценку вероятности столкновения с Землей среди всех известных астероидов. На пике она достигала 1 к 32. Дальнейшие наблюдения показали: встреча с нашей планетой практически исключена. Однако текущие расчеты дают четыре шанса из ста на то, что астероид врежется в Луну. Это гипотетическое событие может произойти в 2032-м и, учитывая размеры YR4, не пройдет бесследно.

© AP Photo / NASA/University of Hawaii/ATLAS Движение астероида 2024 YR4

исследованию от 2025-го, столкновение с Луной высвободит энергию, эквивалентную 6,5 миллиона тонн тротила, и образует кратер диаметром около одного километра. Астероид представляет собой “шайбу” диаметром около 60 метров — как 15-этажный дом. Согласноот 2025-го, столкновение с Луной высвободит энергию, эквивалентную 6,5 миллиона тонн тротила, и образует кратер диаметром около одного километра.

Удар выбросит в космос до 100 тысяч тонн лунного материала. Десятая часть — в основном мелкие частицы размером от 0,1 до десяти миллиметров — может притянуться к Земле, что станет огромной проблемой для спутников и космических станций.

считают , что падение астероида на естественный спутник Земли станет уникальным редким экспериментом, который ни в коем случае нельзя упускать. Авторы предлагали распространить планетарную оборону и на Луну. Однако другие ученые не согласны. Так, Ифань Хэ из Университета Цинхуа и его коллеги, что падение астероида на естественный спутник Земли станет уникальным редким экспериментом, который ни в коем случае нельзя упускать.

Вспышка в ночи

работе , которая пока не прошла рецензирование, исследователи смоделировали десять тысяч сценариев полета астероида 2024 YR4 через внутреннюю часть Солнечной системы, чтобы оценить потенциальные последствия его столкновения с Луной. , которая пока не прошла рецензирование, исследователи смоделировали десять тысяч сценариев полета астероида 2024 YR4 через внутреннюю часть Солнечной системы, чтобы оценить потенциальные последствия его столкновения с Луной.

Моделирование показало: наиболее вероятная зона удара — коридор длиной около трех тысяч километров к северу от кратера Тихо. Сам удар, если он произойдет, вызовет вспышку, сопоставимую по видимой яркости с Венерой, которая продлится от нескольких секунд до пяти минут.

Эта вспышка будет видна невооруженным глазом — но только при условии, что удар придется на неосвещенную Солнцем часть Луны. Однако в предполагаемый день столкновения 70% лунного диска будет освещено, поэтому вероятность наблюдения эффектной вспышки без приборов — всего 2,85%. Тем не менее явление можно зафиксировать в любительские телескопы.

Лунное вещество, выброшенное в результате удара, может образовать в земной атмосфере интенсивные метеорные потоки — "суперметеорные бури" — через несколько дней или месяцев после столкновения. Кроме того, падение выброшенных камней обратно на Луну вызовет тысячи вторичных вспышек, хотя они будут значительно слабее основной.

Авторы исследования отмечают, что такое событие представляет научную ценность. Реализация этого сценария позволила бы превратить систему Земля — Луна в уникальную природную лабораторию для изучения механизмов столкновений астероидов с планетами и их спутниками.

“Обойдется дорого”

Текущая оценка вероятности в четыре процента — весьма условная, отмечает научный руководитель Института астрономии РАН, член-корреспондент РАН Борис Шустов.

“Она кажется высокой, но это пока. Такова стандартная особенность расчетов вероятности столкновения со сближающимся объектом — на ранних этапах сближения вероятность сначала растет, а затем, при дальнейших уточнениях, как правило резко снижается и может упасть почти до нуля. Например, так было и с оценками вероятности столкновения с Землей астероида Апофис 20 лет назад”, — говорит он.

По словам ученого, если удар все же произойдет, то часть выброшенных фрагментов с высокой долей вероятности достигнет околоземного пространства и даже поверхности Земли. Угроза для жителей нашей планеты будет минимальной. Атмосфера гасит энергию тел размером до десяти метров, а таких крупных фрагментов будет немного.

© NASA / JPL-CalTech Фотографии Апофиса, полученные телескопами NASA с 31 октября по 13 ноября 2012 года

А вот вопрос риска для космических аппаратов на околоземных орбитах не столь ясен.

“Все зависит от того, сколько фрагментов критического размера (то есть, крупнее сантиметра) влетит в околоземное пространство. Если тысячи, то вероятность их столкновения со спутниками ничтожна. Если миллионы, то риски возрастают, но все равно не до катастрофического уровня”, — продолжает Шустов..

Прямо сейчас, напоминает он, в околоземном пространстве летает около миллиона таких частиц — это техногенный космический мусор и пока серьезных столкновений с ним немного.

“Можно сказать наверняка, что тотального поражения орбитальной группировки не будет,“ — уверен ученый.

Шустов согласен с тем, что с научной точки зрения столкновение астероида с Луной представляет значительный интерес.

“Во-первых, анализ параметров выброса (распределение масс и скоростей фрагментов) даст уникальную информацию о свойствах лунного грунта и о физике масштабного высокоскоростного удара, что важно для понимания эволюции тел в Солнечной системе. Во-вторых, это отличная возможность для отработки технологий наблюдения, прогнозирования и точного определения места падения”,— поясняет он.

© NASA/Johns Hopkins APL Художественное изображение космического корабля DART, подлетающего к астероиду Диморф

Отклонять же астероид не нужно, считает астроном. Это слишком дорого, гипотетический ущерб обойдется дешевле.

“Кстати, такой возможности в данном случае, по сути, и нет — если только не использовать ядерное оружие, а это запрещено. Да, был успешный эксперимент DART, в ходе которого с помощью кинетического воздействия немного скорректировали орбиту астероида Диморф, но достигнутое там изменение для задачи отклонения несущественно. А 2024 YR4 подлетит к Луне на скорости во много тысяч раз большей, чем у астероида Диморф, и разница в несколько сантиметров или даже метров в секунду мало изменит траекторию ударника”, — заключает Шустов.

Удар по лунным базам

В любом случае игнорировать возможность такого события не следует, считают эксперты.

“Не стоит забывать о проектах по освоению Луны. К 2032-му планируется активная исследовательская и, возможно, промышленная деятельность на лунной поверхности, в том числе с участием экипажей. Падение даже небольшого астероида в районе такой инфраструктуры может нанести серьезный ущерб”, — указывает ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

В то же время, добавляет он, гипотетическое столкновение может не только навредить, но и помочь будущим исследователям естественного спутника Земли.

“Подобно тому, как удары астероидов по Марсу помогли сейсмическим методом обнаружить глубокие залежи льда, столкновение YR4 с Луной позволит лучше изучить ее внутреннее строение и, возможно, получить новые подтверждения наличия в ее недрах водяного льда — ключевого ресурса для будущих миссий”, — говорит Эйсмонт.