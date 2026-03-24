Масалитин дал совет Талалаеву после скандала с ЦСКА

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Главный тренер калининградской "Балтики" Андрей Талалаев должен сделать выводы после получения дисквалификации и направить энергию в правильное русло, заявил РИА Новости чемпион СССР по футболу в составе "красно-синих" Валерий Масалитин.
14 марта в Калининграде состоялся матч 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Балтикой" и московским ЦСКА (1:0). В конце игры Талалаев выбил мяч на трибуны, после чего его толкнул футболист ЦСКА Энрике Кармо. Инцидент вызвал драку, в которой участвовали игроки и члены тренерского штаба обоих клубов, по ее итогам Талалаев и главный тренер ЦСКА Фабио Челестини получили прямые красные карточки. РФС в пятницу дисквалифицировал Талалаева на четыре матча РПЛ.
"Одно дело - когда тренер активно ведет игру, подсказывает, держит команду в тонусе и своей энергией заряжает игроков. И совсем другое - когда происходят подобные эпизоды: сначала жест в сторону скамейки "Спартака", затем выбитый мяч в игре с ЦСКА. Это, конечно, не красит. Он уже взрослый человек, и за свои поступки должен отвечать. Если такое поведение продолжится, санкции могут стать еще жестче, вплоть до длительной дисквалификации. Поэтому важно сделать правильные выводы - не подводить команду и направлять свою энергию на поддержку игроков, а не на подобные ситуации", - сказал Масалитин.
"Балтика" занимает четвертое место в таблице чемпионата России.