Рейтинг@Mail.ru
Масалитин дал совет Талалаеву после скандала с ЦСКА
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:56 24.03.2026 (обновлено: 15:17 24.03.2026)
https://ria.ru/20260324/talalaev-2082646173.html
Масалитин дал совет Талалаеву после скандала с ЦСКА
Главный тренер калининградской "Балтики" Андрей Талалаев должен сделать выводы после получения дисквалификации и направить энергию в правильное русло, заявил... РИА Новости Спорт, 24.03.2026
2026-03-24T14:56:00+03:00
2026-03-24T15:17:00+03:00
футбол
спорт
андрей талалаев
валерий масалитин
фабио челестини
пфк цска
балтика
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044639152_192:61:1733:928_1920x0_80_0_0_eb7d0b60c505de9f5dac0348c5b56221.jpg
https://ria.ru/20260320/talalaev-2082054875.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044639152_156:0:1796:1230_1920x0_80_0_0_dd7accd932c2ed67fe99c3ca1f0aaa8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Масалитин: Талалаеву нужно сделать выводы и направить энергию в нужное русло

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкАндрей Талалаев
Андрей Талалаев - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
Андрей Талалаев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Главный тренер калининградской "Балтики" Андрей Талалаев должен сделать выводы после получения дисквалификации и направить энергию в правильное русло, заявил РИА Новости чемпион СССР по футболу в составе "красно-синих" Валерий Масалитин.
14 марта в Калининграде состоялся матч 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Балтикой" и московским ЦСКА (1:0). В конце игры Талалаев выбил мяч на трибуны, после чего его толкнул футболист ЦСКА Энрике Кармо. Инцидент вызвал драку, в которой участвовали игроки и члены тренерского штаба обоих клубов, по ее итогам Талалаев и главный тренер ЦСКА Фабио Челестини получили прямые красные карточки. РФС в пятницу дисквалифицировал Талалаева на четыре матча РПЛ.
«
"Одно дело - когда тренер активно ведет игру, подсказывает, держит команду в тонусе и своей энергией заряжает игроков. И совсем другое - когда происходят подобные эпизоды: сначала жест в сторону скамейки "Спартака", затем выбитый мяч в игре с ЦСКА. Это, конечно, не красит. Он уже взрослый человек, и за свои поступки должен отвечать. Если такое поведение продолжится, санкции могут стать еще жестче, вплоть до длительной дисквалификации. Поэтому важно сделать правильные выводы - не подводить команду и направлять свою энергию на поддержку игроков, а не на подобные ситуации", - сказал Масалитин.
"Балтика" занимает четвертое место в таблице чемпионата России.
Андрей Талалаев и Фабио Челестини - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Талалаева жестко наказали: почему он орал на соперника и молчал в VIP-ложе
20 марта, 20:15
 
ФутболСпортАндрей ТалалаевВалерий МасалитинФабио ЧелестиниПФК ЦСКАБалтикаРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Энрике Кармо
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Нефтехимик
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Сибирь
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    5
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Динамо Москва
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Филадельфия
    Коламбус
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Питтсбург
    Колорадо
    2
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Монреаль
    Каролина
    5
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Айлендерс
    Чикаго
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Бостон
    Торонто
    2
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Детройт
    Оттава
    2
    3
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Флорида
    Сиэтл
    5
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Тампа-Бэй
    Миннесота
    6
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Сент-Луис
    Вашингтон
    3
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала