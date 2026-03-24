Сурин пошутил, что игроки "Спартака" захотят познакомиться с ним

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Нападающий ярославского "Локомотива" Егор Сурин, комментируя свою манеру психологического давления на соперника, в шутку заявил, что игроки московского "Спартака" захотят познакомиться с ним по ходу серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
"Локомотив" во вторник обыграл "Спартак" в Ярославле в первом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ (5:3). Сурин отметился голевой передачей. В ходе второго периода форвард железнодорожников неоднократно подходил к голкиперу "красно-белых" Александру Георгиеву и вступал с ним в диалог. После одной из таких попыток воздействия на площадке возникла потасовка.
"Хороший эмоциональный матч и вступительный экзамен для нас. Мы должны играть лучше, но для первого матча показали хорошую игру. Они потрепали нам нервы и не хотели сдаваться нам. Мы этого и ожидали, ведь это плей-офф. Все хотят выиграть, поэтому было много нервов. Большое количество силовых приемов? Это дает импульс обеим командам. Уверен, для многих игроков это в удовольствие. Что касается моего диалога с Александром Георгиевым, то мне не дают с ним общаться. Но я думаю, что игроки "Спартака" хотят со мной познакомиться, поэтому и общаемся", - сказал Сурин журналистам.