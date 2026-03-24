Сборная России тренируется не в полном составе перед матчем с Никарагуа

ЧЕТУК (Адыгея), 24 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Сборная России по футболу тренируется не в полном составе перед товарищеским матчем с командой Никарагуа, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Национальная сборная прибыла в Краснодар в понедельник и расположилась на учебно-тренировочной базе "Краснодара" в Четуке (Адыгея). Игра против команды Никарагуа пройдет 27 марта на домашнем стадионе "Краснодара".
Во вторник на поле занятия проводят 23 футболиста. Вратари Матвей Сафонов ("Пари Сен-Жермен", Франция), Денис Адамов ("Зенит"), Антон Митрюшкин ("Локомотив"), Станислав Агкацев ("Краснодар") и Максим Бориско ("Балтика") занимаются в тренажерном зале. Как сообщает корреспондент, защитник "Зенита" Игорь Дивеев отсутствует на тренировке по медицинским показаниям. Полузащитник "Монако" Александр Головин еще не добрался до расположения сборной, а хавбек Алексей Батраков, как ранее объявил "Локомотив", пропустит сборы из-за повреждения.
Изначально на тренировочный сбор был приглашен 31 футболист.
После матча в Краснодаре сборная России 31 марта в Санкт-Петербурге проведет товарищескую встречу с командой Мали.
РФС посвятит товарищеские матчи сборной России Году единства народов России, провозглашенного по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина.