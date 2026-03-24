22:06 24.03.2026 (обновлено: 22:15 24.03.2026)
Салах объявил об уходе из "Ливерпуля" в конце сезона
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах объявил у себя в соцсетях о том, что он покинет английский футбольный клуб по окончании текущего сезона.
Салах покинет "Ливерпуль", несмотря на подписанный в апреле 2025 года контракт до конца сезона-2026/27.
"К сожалению, этот день настал. Я покину "Ливерпуль" в конце сезона. Хотел бы начать с того, что я никогда не мог представить, насколько основательно этот клуб, этот город, эти люди станут частью моей жизни. "Ливерпуль" - не просто футбольный клуб. Это страсть. Это история. Это дух. Я не могу объяснить это словами тому, кто не является частью этого клуба. Мы праздновали победы, выигрывали самые важные трофеи и вместе боролись в самые сложные моменты нашей жизни. Я хочу поблагодарить всех, кто был частью этого клуба за время моего пребывания здесь, особенно моих одноклубников, прошлых и нынешних. И болельщиков", - сказал Салах в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети X.
Салаху 33 года, он выступает за "Ливерпуль" с 2017 года. В составе "красных" Салах стал двукратным чемпионом Англии, завоевал Кубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок Англии, выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В текущем сезоне Салах забил 10 мячей в 34 матчах за "Ливерпуль".
