В РФС анонсировали серьезные перемены в женском футболе - РИА Новости Спорт, 24.03.2026
15:36 24.03.2026 (обновлено: 16:22 24.03.2026)
В РФС анонсировали серьезные перемены в женском футболе
В РФС анонсировали серьезные перемены в женском футболе

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Система профессиональных соревнований среди женских команд подвергнется реформам с 2026 года, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Начиная с сезона 2026 года Первая лига станет полноценным вторым дивизионом в системе профессиональных соревнований. Участниками турнира станут 10 команд - "Акрон - Академия Коноплева", "Балтика", "Волгарь", "Оренбург", "Нижний Новгород", "Сочи", "Строгино", "Урал", "Факел", "Челябинск - ОСШ". Команды с мая по октябрь в сумме проведут 90 матчей.
"Эти изменения имеют стратегическое значение для женского футбола в России. Мы продолжаем выстраивать целостную систему, обеспечивающую непрерывное развитие игроков - от детско-юношеского уровня до профессионального. Реформа также направлена на расширение регионального присутствия женского футбола и сохранение его в структурах профессиональных клубов", - заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
"В течение последних шести лет РФС планомерно укрепляет вертикаль соревнований для женских команд. Благодаря Юношеской футбольной лиге (ЮФЛ) и Молодежной лиге ежегодно увеличивается число молодых и перспективных футболисток, стремящихся продолжить профессиональную карьеру. Наша задача - создать для этого все необходимые условия. Сегодня мы готовы к дальнейшему расширению системы профессиональных соревнований", - добавила директор департамента женского футбола РФС Мария Сучкова.
В структуре женских соревнований также появится Вторая лига, в которой будут выступать более 40 любительских команд. Турнир пройдет в два этапа: предварительный зональный этап и финальная стадия.
