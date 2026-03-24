Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве

Названы лучшие регионы по медиаактивности вузов в 2025 году

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Москва, Санкт-Петербург и Пермский край стали лидерами рейтинга регионов по медиаактивности университетов за 2025 год, отмечается в исследовании, подготовленном проектом "Социальный навигатор" международной медиагруппы "Россия сегодня" на основе данных компании Brand Analytics.

Подготовка рейтинга основывалась на ранжировании данных по регионам, исходя из суммы интегральных индексов высших учебных заведений за 2025 год. Среднее значение — суммарный индекс, который делится на количество вузов в конкретном субъекте РФ.

В топ-10 рейтинга также вошли Свердловская область, Новосибирская область, Республика Татарстан, Томская, Нижегородская, Саратовская и Ростовская области.

Главной тенденцией 2025 года, как следует из результатов исследования, стала отрицательная динамика показателя совокупной активности университетов в формировании региональной информационной повестки в области науки и технологий. Значительное снижение медиаактивности вузов отмечается в Республике Дагестан, Республике Бурятия и Республике Саха (Якутия), в Севастополе, Самарской и Кировской областях.

По мнению экспертов Brand Analytics, последовательное снижение показателей регионов по медиаактивности вузов обусловлено резким падением (на 35%) упоминаемости университетов в научно-популярных СМИ (с 20,5 тыс. в 2024 году до 13,3 тыс. в 2025 году).

« "Значительное падение упоминаемости в научно-популярных СМИ создает "голод" на качественный научно-популярный контент", — уточняют аналитики компании.

В то же время ряд регионов показал позитивную динамику. Прирост интегрального индекса зафиксирован в Саратовской, Томской, Ярославской, Пензенской и Архангельской областях, Алтайском крае и Республике Северная Осетия – Алания. Рост показателя отмечается и в Новгородской области.

Особенностью исследования 2025 года стало появление в нем высших учебных заведений из исторических возвращенных территорий.