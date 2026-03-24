Беглов: Петербург и Ленобласть заложили основу для проекта "Чистая Ладога"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мар - РИА Новости. Санкт-Петербург и Ленинградская область заложили основу для будущего федерального проекта "Чистая Ладога", а также предложили масштабировать его на всю Балтийскую водную систему, сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

По информации пресс-службы администрации губернатора, во вторник в рамках международного форума "Экология большого города" состоялось совместное заседание экологического совета при губернаторе Санкт-Петербурга и Общественного экологического совета при губернаторе Ленинградской области. Заседание провели главы регионов Александр Беглов и Александр Дрозденко.

"Считаю, что в проекте должны быть три ключевых направления. Первое - строительство и реконструкция очистных сооружений на всем водосборе, включая Неву и ее основные притоки. Пока сохраняются сбросы неочищенных стоков, защита самой Невы не даст полного результата. Второе – работа с водосборной территорией. Ликвидация свалок, накопленного вреда и других источников загрязнения, а также создание новых особо охраняемых природных территорий вдоль берегов. Третье – современная система мониторинга. Сегодня она требует серьезного усиления. Нам нужны точные данные, понятные показатели и постоянный контроль", – сказал Беглов.

Губернатор отметил роль науки, на основе которой необходимо принимать решения и оценивать результат каждого действия. Он также акцентировал внимание на стратегическом значении проекта, так как от водной системы Ладоги зависит качество жизни миллионов людей.

"Петербург заинтересован в том, чтобы мы, субъекты Российской Федерации, расположенные на берегах и Ладоги, и Онеги, поддерживали правильный экологический баланс. Мы получили поддержку наших коллег, губернаторов регионов Северо-Запада, которые войдут в проект "Чистая Ладога". Это общий проект, направленный на сохранение, прежде всего, крупнейшего пресноводного озера в Европе – Ладожского, а также еще и Онежского", - сказал Дрозденко.

Беглов отметил, что природа не знает административных границ.

"Мы можем сколько угодно чистить петербургские реки и каналы. Но если вода к нам приходит уже грязная, эффект будет минимальным. Петербург находится в устье Невы. Все, что попадает в Онежское озеро, Ладогу, через Неву в итоге приходит к нам. Нева - основной источник питьевого водоснабжения Петербурга. Для нас важно, какой приходит вода. Понимая это, мы три года назад предложили объединить усилия, подписали соглашение между семью регионами Балтийского бассейна. Наша заявка на системную работу легла в основу федерального проекта "Вода России". Но мы понимаем – мероприятий, заложенных в этот проект, недостаточно. Нужен следующий шаг", – сказал он.

По словам губернатора Северной столицы, работа не должна ограничиваться только Ладожским озером, а охватывать всю Балтийскую водную систему. Онежское озеро, Неву, ее крупные притоки, Финский залив.

Он напомнил, что очистка хозяйственно-бытовых стоков в Петербурге доведена до 99,8%. На регулярной основе ведется уборка рек и каналов, расчистка донных отложений и поверхностного мусора, восстановление крупных гидросистем, работа по предотвращению и ликвидации нефтеразливов.