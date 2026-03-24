Беглов: Петербург и Ленобласть заложили основу для проекта "Чистая Ладога" - РИА Новости, 24.03.2026
19:02 24.03.2026
Беглов: Петербург и Ленобласть заложили основу для проекта "Чистая Ладога"
Беглов: Петербург и Ленобласть заложили основу для проекта "Чистая Ладога" - РИА Новости, 24.03.2026
Беглов: Петербург и Ленобласть заложили основу для проекта "Чистая Ладога"
Санкт-Петербург и Ленинградская область заложили основу для будущего федерального проекта "Чистая Ладога", а также предложили масштабировать его на всю... РИА Новости, 24.03.2026
2026-03-24T19:02:00+03:00
2026-03-24T19:02:00+03:00
санкт-петербург
нева (река)
ленинградская область
александр беглов
александр дрозденко
санкт-петербург
нева (река)
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023477193_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_1c1b8f43d06afeb2798fc6716c7b6c86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, нева (река), ленинградская область, александр беглов, александр дрозденко
Санкт-Петербург, Нева (река), Ленинградская область, Александр Беглов, Александр Дрозденко
Беглов: Петербург и Ленобласть заложили основу для проекта "Чистая Ладога"

Петербург и Ленобласть предложили масштабировать проект «Чистая Ладога»

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мар - РИА Новости. Санкт-Петербург и Ленинградская область заложили основу для будущего федерального проекта "Чистая Ладога", а также предложили масштабировать его на всю Балтийскую водную систему, сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов.
По информации пресс-службы администрации губернатора, во вторник в рамках международного форума "Экология большого города" состоялось совместное заседание экологического совета при губернаторе Санкт-Петербурга и Общественного экологического совета при губернаторе Ленинградской области. Заседание провели главы регионов Александр Беглов и Александр Дрозденко.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
Беглов: Петербург за год ликвидировал 246 несанкционированных свалок
Вчера, 16:07
"Считаю, что в проекте должны быть три ключевых направления. Первое - строительство и реконструкция очистных сооружений на всем водосборе, включая Неву и ее основные притоки. Пока сохраняются сбросы неочищенных стоков, защита самой Невы не даст полного результата. Второе – работа с водосборной территорией. Ликвидация свалок, накопленного вреда и других источников загрязнения, а также создание новых особо охраняемых природных территорий вдоль берегов. Третье – современная система мониторинга. Сегодня она требует серьезного усиления. Нам нужны точные данные, понятные показатели и постоянный контроль", – сказал Беглов.
Губернатор отметил роль науки, на основе которой необходимо принимать решения и оценивать результат каждого действия. Он также акцентировал внимание на стратегическом значении проекта, так как от водной системы Ладоги зависит качество жизни миллионов людей.
"Петербург заинтересован в том, чтобы мы, субъекты Российской Федерации, расположенные на берегах и Ладоги, и Онеги, поддерживали правильный экологический баланс. Мы получили поддержку наших коллег, губернаторов регионов Северо-Запада, которые войдут в проект "Чистая Ладога". Это общий проект, направленный на сохранение, прежде всего, крупнейшего пресноводного озера в Европе – Ладожского, а также еще и Онежского", - сказал Дрозденко.
Беглов отметил, что природа не знает административных границ.
"Мы можем сколько угодно чистить петербургские реки и каналы. Но если вода к нам приходит уже грязная, эффект будет минимальным. Петербург находится в устье Невы. Все, что попадает в Онежское озеро, Ладогу, через Неву в итоге приходит к нам. Нева - основной источник питьевого водоснабжения Петербурга. Для нас важно, какой приходит вода. Понимая это, мы три года назад предложили объединить усилия, подписали соглашение между семью регионами Балтийского бассейна. Наша заявка на системную работу легла в основу федерального проекта "Вода России". Но мы понимаем – мероприятий, заложенных в этот проект, недостаточно. Нужен следующий шаг", – сказал он.
По словам губернатора Северной столицы, работа не должна ограничиваться только Ладожским озером, а охватывать всю Балтийскую водную систему. Онежское озеро, Неву, ее крупные притоки, Финский залив.
Он напомнил, что очистка хозяйственно-бытовых стоков в Петербурге доведена до 99,8%. На регулярной основе ведется уборка рек и каналов, расчистка донных отложений и поверхностного мусора, восстановление крупных гидросистем, работа по предотвращению и ликвидации нефтеразливов.
"Мы заложили основу для будущего федерального проекта "Чистая Ладога". Важно, что у нас есть общее понимание по его наполнению. Выступления, которые сегодня прозвучали, дают возможность ускорить принятие соответствующих законов", – сказал Беглов.
Вид на Невский проспект в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
Беглов: Петербург реализует программу "10 приоритетов развития"
23 марта, 16:47
 
Санкт-ПетербургНева (река)Ленинградская областьАлександр БегловАлександр Дрозденко
 
 
