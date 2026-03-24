Аферисты маскируются под службу поддержки Telegram, рассказали в МВД
Мошенники стали писать россиянам в секретных чатах Telegram, маскируясь под "службу поддержки", чтобы украсть аккаунт, сообщило управление по борьбе с... РИА Новости, 24.03.2026
2026-03-24T09:01:00+03:00
Аферисты маскируются под службу поддержки Telegram в секретных чатах
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мар – РИА Новости. Мошенники стали писать россиянам в секретных чатах Telegram, маскируясь под "службу поддержки", чтобы украсть аккаунт, сообщило управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"Мошенники придумали свежую схему — теперь они маскируются под поддержку Telegram
и пишут людям в секретные чаты… После этого у вас могут… угнать аккаунт… получить доступ к контактам… попытаться развести ваших друзей от вашего имени", - говорится в Telegram-канале
Как пояснила киберполиция, эта схема предполагает получение "секретного" сообщения якобы от службы поддержки мессенджера о том, что зафиксирован вход в аккаунт с нового устройства. Для "подтверждения аутентификации" аферисты просят перейти по ссылке, которая ведет на фишинговый сайт, или ввести код.
Профильное управление ГУМВД напоминает, что настоящие уведомления Telegram приходят в обычный чат с верифицированным аккаунтом (с "галочкой").