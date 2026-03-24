Аферисты маскируются под службу поддержки Telegram, рассказали в МВД

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мар – РИА Новости. Мошенники стали писать россиянам в секретных чатах Telegram, маскируясь под "службу поддержки", чтобы украсть аккаунт, сообщило управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как пояснила киберполиция, эта схема предполагает получение "секретного" сообщения якобы от службы поддержки мессенджера о том, что зафиксирован вход в аккаунт с нового устройства. Для "подтверждения аутентификации" аферисты просят перейти по ссылке, которая ведет на фишинговый сайт, или ввести код.