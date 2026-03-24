01:38 24.03.2026
Осимхен перенес операцию после полученного в матче ЛЧ перелома
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Нигерийский нападающий "Галатасарая" Виктор Осимхен перенес операцию по поводу перелома руки, полученного в матче Лиги чемпионов против "Ливерпуля", сообщается на странице турецкого футбольного клуба в соцсети X.
"Ливерпуль" 18 марта обыграл дома "Галатасарай" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и по сумме двух встреч (0:1, 4:0) вышел в четвертьфинал турнира. Осимхен получил травму на восьмой минуте матча после борьбы с защитником "красных" Ибраимой Конате. Нигерийцу оказали помощь и перевязали руку, после чего он смог продолжить матч, но в перерыве был заменен. По итогам обследования в больнице у футболиста подтвердился перелом правого предплечья.
В понедельник Осимхен перенес хирургическое вмешательство в больнице в Стамбуле, операция прошла успешно.
"Желаем нашему игроку выздоровления и надеемся, что он как можно скорее вернется на поле", - говорится в сообщении "Галатасарая".
Осимхену 27 лет. В текущем сезоне он провел 29 официальных матчей за "Галатасарай" и забил 19 мячей.
УЕФА отклонил запрос клубов АПЛ о расширении заявки на ЛЧ, выяснили СМИ
