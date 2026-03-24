Шестеркин из "Рейнджерс" стал третьей звездой матча НХЛ - РИА Новости Спорт, 24.03.2026
Хоккей
07:35 24.03.2026
Шестеркин из "Рейнджерс" стал третьей звездой матча НХЛ
"Нью-Йорк Рейнджерс" уступил "Оттаве Сенаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 24.03.2026
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. "Нью-Йорк Рейнджерс" уступил "Оттаве Сенаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Нью-Йорке завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) в пользу гостей, у которых отличились Шейн Пинто (7-я минута) и Уоррен Фогель (27). В составе проигравших шайбу забросил Конор Шири (48).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
24 марта 2026 • начало в 02:30
Завершен
Рейнджерс
1 : 2
Оттава
47:03 • Конор Шири
(Тай Картье, Мэттью Робертсон)
06:30 • Шейн Пинто
(Клод Жиру, Джордан Спенс)
26:46 • Уоррен Фегеле
(Ларс Эллер)
Российский голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 31 из 33 бросков по воротам и был признан третьей звездой матча.
"Рейнджерс" проиграли пятый матч подряд и с 65 очками занимают последнее, восьмое место в таблице Столичного дивизиона. "Оттава" (83) идет шестой в Атлантическом дивизионе.
