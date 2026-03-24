Получившая удар коньком на Олимпиаде полька рассказала о самочувствии

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Польская шорт-трекистка Камила Селье, которая получила удар коньком в область глаза во время забега на Олимпиаде в Италии, сообщила, что носит титановый протез-сетку под глазом и пока испытывает проблемы со зрением.