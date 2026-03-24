Получившая удар коньком на Олимпиаде полька рассказала о самочувствии

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Польская шорт-трекистка Камила Селье, которая получила удар коньком в область глаза во время забега на Олимпиаде в Италии, сообщила, что носит титановый протез-сетку под глазом и пока испытывает проблемы со зрением.
Селье в одном из четвертьфинальных забегов на дистанции 1500 м не смогла удержать равновесие. Американская спортсменка Кристен Сантос-Грисволд случайно нанесла упавшей польке удар лезвием конька в нижнюю часть глазницы. Позднее спортсменка перенесла операцию.

"Мне установили титановую сетку в глазницу. Сломанную кость под бровью оставили без имплантов. Пока что, когда я смотрю вверх или вниз, я вижу не очень хорошо, но зрение постепенно улучшается. Я хочу вернуться к соревнованиям, надеюсь, врачи разрешат", - приводит слова Селье польская радиостанция RMF24.
Селье 25 лет. Она является серебряным и бронзовым призером чемпионата мира 2025 года. Также в ее активе две бронзы чемпионата Европы 2025 года и серебро европейского первенства 2026 года.
