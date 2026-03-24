Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:32 24.03.2026 (обновлено: 17:41 24.03.2026)
https://ria.ru/20260324/konek-2082681841.html
Получившая удар коньком на Олимпиаде полька рассказала о самочувствии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/89548/34/895483406_0:0:2863:1611_1920x0_80_0_0_8468b6733680529d85deab7f8936ff88.jpg
https://ria.ru/20260221/operatsiya-2075956887.html
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКонькобежный спорт
Конькобежный спорт - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Конькобежный спорт. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Польская шорт-трекистка Камила Селье, которая получила удар коньком в область глаза во время забега на Олимпиаде в Италии, сообщила, что носит титановый протез-сетку под глазом и пока испытывает проблемы со зрением.
Селье в одном из четвертьфинальных забегов на дистанции 1500 м не смогла удержать равновесие. Американская спортсменка Кристен Сантос-Грисволд случайно нанесла упавшей польке удар лезвием конька в нижнюю часть глазницы. Позднее спортсменка перенесла операцию.
«
"Мне установили титановую сетку в глазницу. Сломанную кость под бровью оставили без имплантов. Пока что, когда я смотрю вверх или вниз, я вижу не очень хорошо, но зрение постепенно улучшается. Я хочу вернуться к соревнованиям, надеюсь, врачи разрешат", - приводит слова Селье польская радиостанция RMF24.
Селье 25 лет. Она является серебряным и бронзовым призером чемпионата мира 2025 года. Также в ее активе две бронзы чемпионата Европы 2025 года и серебро европейского первенства 2026 года.
Шорт-трек - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Шорт-трекистка Селье, получившая удар коньком, перенесет операцию
21 февраля, 12:56
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Нефтехимик
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Сибирь
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    5
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Динамо Москва
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Филадельфия
    Коламбус
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Питтсбург
    Колорадо
    2
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Монреаль
    Каролина
    5
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Айлендерс
    Чикаго
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Бостон
    Торонто
    2
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Детройт
    Оттава
    2
    3
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Флорида
    Сиэтл
    5
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Тампа-Бэй
    Миннесота
    6
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Сент-Луис
    Вашингтон
    3
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала