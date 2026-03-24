Гризманн подписал контракт с клубом MLS "Орландо"

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Чемпион мира в составе сборной Франции и лучший бомбардир в истории мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн подписал контракт с клубом североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) "Орландо Сити", сообщается в аккаунте команды в соцсети Х.
Соглашение американской команды с 35-летним форвардом рассчитано до сезона-2027/28 с опцией продления на год. Француз доиграет сезон в составе мадридского "Атлетико" и присоединится к "Орландо" в июле.
Гризманн выступал в составе "Атлетико" с 2014 по 2019 год, после чего два года провел в "Барселоне" и в 2021 году вернулся в мадридский клуб. Всего он провел за "матрасников" 488 матчей и забил 211 голов, он является лучшим бомбардиром в истории мадридского клуба. Вместе с "Атлетико" француз завоевал Суперкубок Испании, стал победителем Лиги Европы и Суперкубка УЕФА.
Также Гризманн провел 137 матчей и отметился 44 голами за сборную Франции, с которой стал чемпионом мира 2018 года, серебряным призером турнира 2022 года и победителем Лиги наций в 2021 году.