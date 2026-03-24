Рейтинг@Mail.ru
Гризманн подписал контракт с клубом MLS "Орландо" - РИА Новости Спорт, 24.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
17:29 24.03.2026 (обновлено: 17:30 24.03.2026)
Гризманн подписал контракт с клубом MLS "Орландо"
2026-03-24T17:29:00+03:00
2026-03-24T17:30:00+03:00
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/14/1979019233_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_e9f36f04913bde51efaebc26b1bd2a35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
© Соцсети игрокаАнтуан Гризманн
Антуан Гризманн - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
© Соцсети игрока
Антуан Гризманн. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Чемпион мира в составе сборной Франции и лучший бомбардир в истории мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн подписал контракт с клубом североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) "Орландо Сити", сообщается в аккаунте команды в соцсети Х.
Соглашение американской команды с 35-летним форвардом рассчитано до сезона-2027/28 с опцией продления на год. Француз доиграет сезон в составе мадридского "Атлетико" и присоединится к "Орландо" в июле.
Гризманн выступал в составе "Атлетико" с 2014 по 2019 год, после чего два года провел в "Барселоне" и в 2021 году вернулся в мадридский клуб. Всего он провел за "матрасников" 488 матчей и забил 211 голов, он является лучшим бомбардиром в истории мадридского клуба. Вместе с "Атлетико" француз завоевал Суперкубок Испании, стал победителем Лиги Европы и Суперкубка УЕФА.
Также Гризманн провел 137 матчей и отметился 44 голами за сборную Франции, с которой стал чемпионом мира 2018 года, серебряным призером турнира 2022 года и победителем Лиги наций в 2021 году.
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
Гол Месси со штрафного помог "Интер Майами" победить в матче MLS
22 марта, 22:09
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Нефтехимик
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Сибирь
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    5
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Динамо Москва
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Филадельфия
    Коламбус
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Питтсбург
    Колорадо
    2
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Монреаль
    Каролина
    5
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Айлендерс
    Чикаго
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Бостон
    Торонто
    2
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Детройт
    Оттава
    2
    3
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Флорида
    Сиэтл
    5
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Тампа-Бэй
    Миннесота
    6
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Сент-Луис
    Вашингтон
    3
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала