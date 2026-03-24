Дивеев рассказал, почему пропустит мартовские матчи сборной - РИА Новости Спорт, 24.03.2026
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
13:12 24.03.2026 (обновлено: 14:14 24.03.2026)
Дивеев рассказал, почему пропустит мартовские матчи сборной
Дивеев рассказал, почему пропустит мартовские матчи сборной - РИА Новости Спорт, 24.03.2026
Дивеев рассказал, почему пропустит мартовские матчи сборной
Защитник петербургского "Зенита" Игорь Дивеев пропустит товарищеские матчи сборной России по футболу в марте из-за синусита. РИА Новости Спорт, 24.03.2026
спорт, россия, краснодар, никарагуа, игорь дивеев, зенит, пфк цска
Футбол, Спорт, Россия, Краснодар, Никарагуа, Игорь Дивеев, Зенит, ПФК ЦСКА
Дивеев рассказал, почему пропустит мартовские матчи сборной

Дивеев пропустит мартовские матчи сборной России из-за синусита

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Защитник петербургского "Зенита" Игорь Дивеев пропустит товарищеские матчи сборной России по футболу в марте из-за синусита.
Перешедший в январе из ЦСКА в "Зенит" Дивеев в текущем сезоне провел на клубном уровне 25 матчей и забил три мяча. В составе национальной команды на его счету 19 игр и один гол.
"После недавней простуды у меня начались осложнения в виде синусита (головные боли, заложенность носа), поэтому вместе с медицинским штабом сборной мы приняли решение, что для меня сейчас будет лучше продолжить восстановление под наблюдением клубных врачей, чтобы быть в полной готовности к апрельским играм чемпионата. К сожалению, не смогу в полной мере помочь сборной, буду болеть за наших парней у экрана", - написал Дивеев в Telegram-канале.
В марте сборная России проведет два товарищеских матча. 27 марта национальная команда примет в Краснодаре сборную Никарагуа, 31 марта в Санкт-Петербурге сыграет с командой Мали.
