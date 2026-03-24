Сильянов оценил уровень базы в Адыгее, где тренируется сборная - РИА Новости Спорт, 24.03.2026
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
13:35 24.03.2026 (обновлено: 14:13 24.03.2026)
Сильянов оценил уровень базы в Адыгее, где тренируется сборная
Сильянов оценил уровень базы в Адыгее, где тренируется сборная - РИА Новости Спорт, 24.03.2026
Сильянов оценил уровень базы в Адыгее, где тренируется сборная
Защитник московского "Локомотива" и сборной России по футболу Александр Сильянов отметил высочайший уровень спортивной базы "Краснодара", на которой тренируется РИА Новости Спорт, 24.03.2026
футбол
спорт
никарагуа
мали
россия
акрон
республика адыгея
александр сильянов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/14/1910680888_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_f6fce0ed34ad7e12a16f554910576a4f.jpg
https://ria.ru/20260322/rpl-2082289671.html
никарагуа
мали
россия
республика адыгея
спорт, никарагуа, мали, россия, акрон, республика адыгея, александр сильянов, краснодар, акрон (тольятти), локомотив (москва), российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Никарагуа, Мали, Россия, Акрон, Республика Адыгея, Александр Сильянов, Краснодар, Акрон (Тольятти), Локомотив (Москва), Российская премьер-лига (РПЛ)
Сильянов оценил уровень базы в Адыгее, где тренируется сборная

Сильянов: уровень базы в Четуке - топ, даже в Европе таких немного

ЧЕТУК (Адыгея), 24 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Защитник московского "Локомотива" и сборной России по футболу Александр Сильянов отметил высочайший уровень спортивной базы "Краснодара", на которой тренируется национальная команда.
Сборная прибыла в Краснодар в понедельник и расположилась на учебно-тренировочной базе "Краснодара" в Четуке (Адыгея). 27 марта на домашнем стадионе "Краснодара" состоится товарищеский матч против команды Никарагуа, 31 марта в Санкт-Петербурге сборная сыграет с командой Мали.
"Все прекрасно, город принял отлично. Уровень базы - топ, даже в Европе таких немного. Сегодня тренировали больше оборону под Никарагуа. Карпин больше объяснял сегодня Петрову и Мелкадзе, потому что они в первый раз вызваны. У Макса адаптация нормальная, с Мелкадзе не общался. Еще перед "Акроном" Леша (Батраков) чувствовал проблемы с голеностоп, а после игры еще хуже стало", - сказал Сильянов журналистам.
Полузащитник Батраков пропустит товарищеские матчи против команд Мали и Никарагуа, игрок получил небольшое повреждение в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против тольяттинского "Акрона" (5:1) и будет восстанавливаться в расположении железнодорожников.
