Сильянов оценил уровень базы в Адыгее, где тренируется сборная

ЧЕТУК (Адыгея), 24 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Защитник московского "Локомотива" и сборной России по футболу Александр Сильянов отметил высочайший уровень спортивной базы "Краснодара", на которой тренируется национальная команда.
Сборная прибыла в Краснодар в понедельник и расположилась на учебно-тренировочной базе "Краснодара" в Четуке (Адыгея). 27 марта на домашнем стадионе "Краснодара" состоится товарищеский матч против команды Никарагуа, 31 марта в Санкт-Петербурге сборная сыграет с командой Мали.
"Все прекрасно, город принял отлично. Уровень базы - топ, даже в Европе таких немного. Сегодня тренировали больше оборону под Никарагуа. Карпин больше объяснял сегодня Петрову и Мелкадзе, потому что они в первый раз вызваны. У Макса адаптация нормальная, с Мелкадзе не общался. Еще перед "Акроном" Леша (Батраков) чувствовал проблемы с голеностоп, а после игры еще хуже стало", - сказал Сильянов журналистам.
Полузащитник Батраков пропустит товарищеские матчи против команд Мали и Никарагуа, игрок получил небольшое повреждение в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против тольяттинского "Акрона" (5:1) и будет восстанавливаться в расположении железнодорожников.