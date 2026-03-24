19:00 24.03.2026 (обновлено: 19:03 24.03.2026)
https://ria.ru/20260324/avangard-2082700845.html
"Авангард" обыграл "Нефтехимик" в первом матче серии плей-офф КХЛ
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Омский "Авангард" на своем льду обыграл нижнекамский "Нефтехимик" в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Омске завершилась со счетом 4:2 (2:1, 0:0, 2:1) в пользу хозяев. У победителей отличились Николай Прохоркин (10-я минута), Максим Лажуа (15), Константин Окулов (54) и Джованни Фьоре (59). В составе нижнекамского клуба шайбы забросили Андрей Белозеров (5) и Никита Хоружев (44).
24 марта 2026 • начало в 16:30
Завершен
Авангард
4 : 2
Нефтехимик
09:25 • Николай Прохоркин
(Наиль Якупов, Александр Волков)
14:51 • Максим Лажуа
(Константин Окулов, Эндрю Потуральски)
14:45 • Константин Окулов
(Михаил Гуляев, Майкл Маклеод)
18:37 • Джованни Фьоре
(Майкл Маклеод)
04:48 • Андрей Белозеров
(Дамир Жафяров, Евгений Митяйкин)
03:13 • Никита Хоружев
(Артем Сериков)
Прохоркин провел 700-й матч в КХЛ, его одноклубник американец Майкл Маклауд - 100-й.
Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Авангарда". Вторая игра также пройдет в Омске 26 марта.
По итогам регулярного чемпионата "Авангард" занял второе место в турнирной таблице Восточной конференции, "Нефтехимик" стал седьмым.
