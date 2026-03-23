Названы регионы и отрасли с самыми высокими зарплатами в России
00:14 23.03.2026
Названы регионы и отрасли с самыми высокими зарплатами в России
Девушка считает прибыль на калькуляторе. Архивное фото
Девушка считает прибыль на калькуляторе. Архивное фото
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Больше всех в России зарабатывают нефтяники на Сахалине и финансисты в Москве, замыкают список сотрудники госслужбы Ингушетии и Кабардино-Балкарии, свидетельствует исследование РИА Новости.

Рейтинг регионов по зарплатам в отраслях
Как отмечают эксперты, 2025 год российский рынок труда завершил в состоянии структурного перегрева: рекордно низкая безработица продолжает подстегивать гонку зарплат. В условиях острейшего дефицита кадров в отдельных отраслях средняя заработная плата преодолела психологический рубеж, превысив 100 тысяч рублей, а ее годовой прирост составил впечатляющие 13,5%.
При этом показатель безработицы в декабре остановился на отметке 2,2%, что лишь немного больше исторического минимума в 2,1%, зафиксированного ранее в этом году. Такая конъюнктура рынка труда ставит работодателей перед непростым выбором: либо наращивать инвестиции в автоматизацию и производительность труда, либо мириться с дальнейшим сжатием маржинальности из-за необходимости постоянно индексировать зарплаты для удержания персонала.
В разрезе регионов и отраслей ситуация по итогам года была крайне неоднородной. В абсолютных величинах разрыв между субъектами России достигал почти пятикратного размера. Наибольшую среднюю зарплату в абсолютном выражении получают жители Чукотки - 215 тысяч рублей, а наименьшую - жители Ингушетии, без малого 45 тысяч рублей.
В относительном выражении наибольшим приростом за 2025 год характеризовалась республика Татарстан, где средняя зарплата за год выросла на 20%, что стало рекордным показателем среди регионов; при этом еще 22 субъекта продемонстрировали прирост более чем на 15%. Важно, что во всех без исключения регионах повышение заработных плат по итогам года обогнало официальную инфляцию. Самый скромный рост зафиксирован в Кемеровской области, где зарплаты увеличились лишь на 6,6%.

В отраслевом разрезе картина также была очень неоднородной. В отрасли "Производство табачных изделий", в 2025 году прирост составил плюс 29%, тогда как в отрасли "Добыча нефти и природного газа" зарплаты за год практически не изменились.
Безусловно, в силу специфики экономической структуры в разных регионах люди трудятся в разных отраслях. В богатых природными ресурсами регионах развита добыча полезных ископаемых, в приморских регионах - рыболовство, в регионах с благоприятными климатическими условиями развито сельское хозяйство. При этом в некоторых регионах нет определенной специализации, и многие отрасли представлены в сопоставимых пропорциях.
Для оценки ситуации в региональном разрезе эксперты РИА Новости провели исследование и составили седьмое ежегодное исследование регионов по зарплатам в различных отраслях. В исследовании рассмотрены зарплаты в сферах деятельности, где занято не менее 1% работников региона (классификация отраслей ОКВЭД). В рейтинге представлены ТОП-3 отрасли по зарплатам для каждого региона. При оценке зарплаты учтена выплата подоходного налога.

Согласно результатам исследования, среди 85-ти проанализированных регионов в 18-ми самые высокие зарплаты фиксируются в отраслях, связанных с добычей полезных ископаемых. При этом, как правило, более высокие оклады - в добыче нефти и газа. Также хорошими зарплатами могут похвастаться занятые в добыче металлических руд, угля и некоторых других полезных ископаемых.
Второй по представленности стала отрасль "IT", которая в 16 регионах обеспечивает самые высокие зарплаты. Замыкает первую тройку по представленности отрасль "Финансовые услуги" - в 14 регионах это отрасль характеризуется высокими зарплатами.
Согласно результатам рейтинга, по итогам 2025 года заметно выросло количество регионов, где в наиболее оплачиваемых отраслях в среднем зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц (здесь и далее за вычетом НДФЛ). Так, по итогам 2025 года такие зарплаты в самых высокооплачиваемых отраслях наблюдались в 64 регионах против 39 годом ранее. В 22 регионах этот показатель находится в диапазоне 50-100 тысяч рублей.

Сахалинская область возглавила рейтинг регионов по уровню зарплат в отраслях по итогам 2025 года. В секторе "Добыча нефти и газа" среднемесячная зарплата здесь достигла 328 тысяч рублей, что является наивысшим значением среди всех отраслей и регионов. Ключевым фактором лидерства выступает реализация шельфовых проектов: данный сегмент, оставаясь технологически сложным и относительно новым для России, предъявляет повышенный спрос на узкоспециализированные кадры, что и обусловливает экстремально высокий уровень вознаграждения. На втором и третьем местах по уровню зарплат в регионе научная деятельность (175 тысяч рублей) и рыболовство (172 тысячи рублей).
На втором месте по уровню отраслевых зарплат располагается Москва, но здесь самой высокооплачиваемой отраслью являются "Финансовые услуги", в которой средняя чистая зарплата составляет 310 тысяч рублей в месяц. Стоит отметить, что в данной отрасли работает немногим более 300 тысяч человек - 5,6% всех работников столицы. Второй и третьей по зарплате в столице являются такие отрасли как информационные технологии и научная деятельность, где средние зарплаты составляют 239 тысяч рублей и 191 тысячу рублей соответственно.
Также высокие зарплаты наблюдаются в отрасли "Химическая промышленность" в Амурской области - 286 тысяч рублей в месяц. Помимо трех регионов лидеров в первую десятку также входят: Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Московская область, Чукотский автономный округ, Мурманская область, Забайкальский край и Камчатский край. Таким образом, большинство регионов лидеров связано с добычей полезных ископаемых.
Последние места в рейтинге занимают Ингушетия, Кабардино-Балкария, Чечня и Дагестан. За исключением Чечни, во всех этих регионах наибольшую зарплату имеют работники, занятые на госслужбе.
*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.
