Норвежские активисты планируют провести велозаезды по северу России - РИА Новости Спорт, 23.03.2026
13:54 23.03.2026
Норвежские активисты планируют провести велозаезды по северу России
Норвежские активисты планируют провести велозаезды по северу России - РИА Новости Спорт, 23.03.2026
Норвежские активисты планируют провести велозаезды по северу России
Норвежские активисты из организации "Велосипедное движение за мир" планируют велозаезды по северным регионам России, рассказал руководитель движения Торе... РИА Новости Спорт, 23.03.2026
2026-03-23T13:54:00+03:00
2026-03-23T13:54:00+03:00
россия
иран
сша
совет федерации рф
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149723/53/1497235391_0:99:3292:1951_1920x0_80_0_0_f0b69f3d97b5de9f016af46c6bfddecc.jpg
https://ria.ru/20260321/silvvestri-2082184029.html
россия
иран
сша
россия, иран, сша, совет федерации рф, спорт
Россия, Иран, США, Совет Федерации РФ, Спорт
Норвежские активисты планируют провести велозаезды по северу России

Активисты из "Велосипедного движения за мир" планируют велозаезды по северу РФ

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВелосипед
Велосипед - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Велосипед. Архивное фото
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Норвежские активисты из организации "Велосипедное движение за мир" планируют велозаезды по северным регионам России, рассказал руководитель движения Торе Нэрланд.
"У нас есть большие планы, в том числе по организации трансграничных велозаездов в северных регионах России, Мурманской области, на территории проживания малочисленного коренного народа саамов", - сказал активист журналистам на полях визита в Совет Федерации.
Нэрланд добавил, что оттуда велосипедисты намерены направиться в Казань и другие регионы для продвижения мира. В будущем активисты, выступающие против нападения на Иран, проведут велозаезды и в государствах Запада, отметил руководитель организации.
"Мы - за то, чтобы люди во всех странах контактировали друг с другом, строили свое общение ради построения мира", - подчеркнул Нэрланд.
"Велосипедное движение за мир" основали в 1977 году для продвижения ядерного разоружения и мира. Под его эгидой состоялось велопробеги в 120 государствах. Через Россию в 1999 году прошел велопробег из Норвегии в Китай, охвативший 11,5 тысяч километров и ставший самым протяженным в истории организации.
США и Израиль 28 февраля этого года начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Итальянская велогонщица Дебора Сильвестри - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
Велогонщицу госпитализировали после жуткого падения
21 марта, 20:53
 
РоссияИранСШАСовет Федерации РФСпорт
 
