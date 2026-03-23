Норвежские активисты планируют провести велозаезды по северу России

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Норвежские активисты из организации "Велосипедное движение за мир" планируют велозаезды по северным регионам России, рассказал руководитель движения Торе Нэрланд.
"У нас есть большие планы, в том числе по организации трансграничных велозаездов в северных регионах России, Мурманской области, на территории проживания малочисленного коренного народа саамов", - сказал активист журналистам на полях визита в Совет Федерации.
"Мы - за то, чтобы люди во всех странах контактировали друг с другом, строили свое общение ради построения мира", - подчеркнул Нэрланд.
"Велосипедное движение за мир" основали в 1977 году для продвижения ядерного разоружения и мира. Под его эгидой состоялось велопробеги в 120 государствах. Через Россию в 1999 году прошел велопробег из Норвегии в Китай, охвативший 11,5 тысяч километров и ставший самым протяженным в истории организации.
