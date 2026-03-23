Валиева сможет навязать серьезную конкуренцию, заявила Журова
2026-03-23T19:57:00+03:00
Журова: Валиевой нужно время, и она сможет навязать серьезную конкуренцию
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Фигуристка Камила Валиева со временем сможет навязать сильную конкуренцию в женском одиночном катании, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова.
Валиева
, у которой в декабре закончился срок дисквалификации за допинговое нарушение, в субботу впервые с 2023 года выступила с соревновательной короткой программой, это произошло на Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге
. До этого она продемонстрировала тулуп в четыре оборота на чемпионате России по прыжкам, который прошел 31 января - 1 февраля.
"Конечно, нужно время. Думаю, для нее сейчас важно было просто выйти и почувствовать соревновательный режим - это совершенно другое состояние по сравнению с тренировками. Когда на тебя смотрят, когда есть ожидания - это непросто", - сказала Журова
.
"Она молодец, что идет на этот вызов. Ситуация у нее уникальная. Сейчас ей необязательно делать четверные - важно стабильно исполнять тройные элементы и набирать форму. Мы видим, что для конкурентоспособности этого может быть достаточно. Она очень красивая фигуристка, с отличным катанием, сейчас уже более зрелая, женственная. Таких спортсменок не хватает. И раньше она сочетала все - сложность, артистизм, гибкость", - отметила Журова.
По ее словам, у фигуристки есть все шансы на успешную карьеру. "Она явно хочет реализовать то, что не получилось раньше. Хочу пожелать ей удачи - буду за нее болеть. Будет здорово, если она создаст сильную конкуренцию среди взрослых фигуристок", - добавила Журова.