Рейтинг@Mail.ru
Валиева сможет навязать серьезную конкуренцию, заявила Журова
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
19:57 23.03.2026
https://ria.ru/20260323/valieva-2082488486.html
Валиева сможет навязать серьезную конкуренцию, заявила Журова
Валиева сможет навязать серьезную конкуренцию, заявила Журова - РИА Новости Спорт, 23.03.2026
Валиева сможет навязать серьезную конкуренцию, заявила Журова
Фигуристка Камила Валиева со временем сможет навязать сильную конкуренцию в женском одиночном катании, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по... РИА Новости Спорт, 23.03.2026
2026-03-23T19:57:00+03:00
2026-03-23T19:57:00+03:00
фигурное катание
спорт
светлана журова
камила валиева
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/01/2071584656_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e63b1b6b0fdd5cc8baeca0e836be71d3.jpg
https://ria.ru/20260323/muraveva-2082438198.html
https://ria.ru/20260322/figuristy-2082288564.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/01/2071584656_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0c57c6710edb8de50e882753074cd568.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, светлана журова, камила валиева, госдума рф
Фигурное катание, Спорт, Светлана Журова, Камила Валиева, Госдума РФ
Валиева сможет навязать серьезную конкуренцию, заявила Журова

Журова: Валиевой нужно время, и она сможет навязать серьезную конкуренцию

© РИА Новости / Владимир АстапковичКамила Валиева
Камила Валиева - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Камила Валиева. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Фигуристка Камила Валиева со временем сможет навязать сильную конкуренцию в женском одиночном катании, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова.
Валиева, у которой в декабре закончился срок дисквалификации за допинговое нарушение, в субботу впервые с 2023 года выступила с соревновательной короткой программой, это произошло на Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге. До этого она продемонстрировала тулуп в четыре оборота на чемпионате России по прыжкам, который прошел 31 января - 1 февраля.
"Конечно, нужно время. Думаю, для нее сейчас важно было просто выйти и почувствовать соревновательный режим - это совершенно другое состояние по сравнению с тренировками. Когда на тебя смотрят, когда есть ожидания - это непросто", - сказала Журова.
"Она молодец, что идет на этот вызов. Ситуация у нее уникальная. Сейчас ей необязательно делать четверные - важно стабильно исполнять тройные элементы и набирать форму. Мы видим, что для конкурентоспособности этого может быть достаточно. Она очень красивая фигуристка, с отличным катанием, сейчас уже более зрелая, женственная. Таких спортсменок не хватает. И раньше она сочетала все - сложность, артистизм, гибкость", - отметила Журова.
По ее словам, у фигуристки есть все шансы на успешную карьеру. "Она явно хочет реализовать то, что не получилось раньше. Хочу пожелать ей удачи - буду за нее болеть. Будет здорово, если она создаст сильную конкуренцию среди взрослых фигуристок", - добавила Журова.
Фигурное катаниеСпортСветлана ЖуроваКамила ВалиеваГосдума РФ
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Салават Юлаев
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Торпедо НН
    1
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Ак Барс
    Трактор
    3
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    ЦСКА
    СКА
    3
    2
  • Теннис
    Завершен
    Ф. Черундоло
    Д. Медведев
    647
    065
  • Теннис
    24.03 00:55
    М. Чилич
    А. Зверев
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала