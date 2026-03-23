Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
12:48 23.03.2026
https://ria.ru/20260323/sushko-2082373869.html
Гендиректор "Динамо" высказался о возможном возвращении Овечкина
хоккей
спорт
россия
александр овечкин
вашингтон кэпиталз
хк динамо
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841381681_0:6:1080:614_1920x0_80_0_0_292aab6f20a2438513c9af6a3f41485f.jpg
https://ria.ru/20260322/khokkey-2082294934.html
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841381681_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_ac99e8743f82426ac30a0615a1c97ef9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Сушко: возвращение Овечкина в "Динамо" зависит от его желания

© Фото : Washington CapitalsАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
© Фото : Washington Capitals
Александр Овечкин. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Генеральный директор московского "Динамо" Сергей Сушко заявил журналистам, что вопрос возвращения Александра Овечкина в столичный клуб будет обсуждаться только в случае желания самого хоккеиста.
Овечкин проводит свой последний сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по текущему контракту с "Вашингтон Кэпиталз". 40-летний форвард является воспитанником "Динамо". В составе "бело-голубых" он становился чемпионом России и выигрывал Кубок Гагарина.
"Про это мы говорили уже очень много раз. В первую очередь нужно желание самого Овечкина. Все зависит только от его желания, от того, как он видит свою дальнейшую игровую карьеру", - сказал Сушко.
Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. В 1562 матчах он забросил 923 шайбы.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
Тысяча голов Овечкина в НХЛ! Русский герой побьет еще один рекорд Гретцки?
22 марта, 23:00
 
ХоккейСпортРоссияАлександр ОвечкинВашингтон КэпиталзХК Динамо (Москва)Национальная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Салават Юлаев
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Торпедо НН
    1
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Ак Барс
    Трактор
    3
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    ЦСКА
    СКА
    3
    2
  • Теннис
    Завершен
    Ф. Черундоло
    Д. Медведев
    647
    065
  • Теннис
    24.03 00:55
    М. Чилич
    А. Зверев
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала